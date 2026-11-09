So bitter war das Aus von Justin Hartley & Chrishell Stause

Das Eheaus mit Justin Hartley (49) traf Chrishell Stause (45) völlig unerwartet. Im November 2019 teilte ihr der Schauspieler per SMS mit, dass er die Scheidung einreichen werde. Bereits 45 Minuten später wusste auch die Öffentlichkeit davon. Wie sehr die Nachricht Chrishell belastete, war anschließend in der Netflix-Realityshow Selling Sunset zu sehen. Zwar hatte es nach ihren Angaben Schwierigkeiten in der Beziehung gegeben, eine Trennung hatte sie jedoch nicht kommen sehen. Besonders schmerzhaft: Die Mitteilung erreichte die Immobilienmaklerin während der Dreharbeiten. So musste sie sich vor laufenden Kameras mit dem Ende ihrer Ehe mit dem "This Is Us – Das ist das Leben"-Star auseinandersetzen.

In der dritten Staffel von "Selling Sunset" schilderte Chrishell ihre damalige Gefühlslage: "Ich stehe unter Schock. Es ist einfach sehr viel gleichzeitig, denn alle Welt weiß, wie sehr ich ihn liebe. Er war mein bester Freund. Mit wem rede ich jetzt?" Auch ihre Kollegin Mary Fitzgerald (46) erklärte, dass Chrishell überrumpelt worden sei und sich in einer schwierigen Situation befunden habe. Weil die Kameras ihren Alltag ohnehin begleiteten, habe sie beschlossen, die Trennung öffentlich zu thematisieren. Justin führte in seinem Scheidungsantrag "unüberbrückbare Differenzen" an und nannte Juli 2019 als Trennungsdatum. Chrishell gab hingegen den Tag der Einreichung im November an. Noch im September hatten sie gemeinsam ein Emmy-Event besucht. Im Februar 2021 wurde die Scheidung rechtskräftig. Bereits im darauffolgenden Monat heiratete Justin seine frühere "The Young and the Restless"-Kollegin Sofia Pernas (37).

Begonnen hatte ihre Beziehung im Oktober 2013, als ein gemeinsamer Freund Justin und Chrishell miteinander bekannt machte. Im Januar 2014 traten sie erstmals als Paar auf dem roten Teppich auf. Zwei Jahre später verlobten sie sich, 2017 folgte die Hochzeit. Nach dem Eheaus fand Chrishell erneut die Liebe. Zuletzt führte sie mehr als vier Jahre lang eine Beziehung mit G Flip. Die beiden feierten mehrere spirituelle Hochzeitszeremonien, waren rechtlich allerdings nicht verheiratet. Im Oktober 2026 verkündete Chrishell unter Tränen auf Instagram, dass sie getrennte Wege gehen. Trotz ihrer weiterhin bestehenden Gefühle wolle sie respektvoll mit dem Liebesaus umgehen.

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Getty Images Justin Hartley und Chrishell Hartley bei den 71. Emmy Awards im September 2019

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Getty Images Chrishell Stause und Justin Hartley, 2019

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