Katy Perry soll Buch und Doku über Ex Russell Brand planen

Katy Perry (42) könnte schon bald ein schmerzhaftes Kapitel ihrer Vergangenheit öffentlich aufarbeiten. Die Sängerin soll darüber nachdenken, ihre nur 14 Monate währende Ehe mit Russell Brand (51) erstmals ausführlich zu thematisieren. Wie die Mail on Sunday berichtet, prüft Katy derzeit verschiedene Angebote für ein Buch sowie eine Dokumentation, in denen sie ihre damalige Beziehung aufarbeiten könnte. Ihr Team soll dazu bereits "aktive Gespräche" führen. Dem Bericht zufolge gibt es außerdem Kontakte zu den Streamingplattformen Netflix und Hulu. Ob aus den Plänen tatsächlich etwas wird, ist allerdings noch offen. Bislang wurde weder ein Vertrag unterschrieben noch ein konkretes Projekt bestätigt. Auch eine offizielle Ankündigung der Musikerin oder ihres Teams steht noch aus. Die Berichte über ein mögliches Enthüllungsprojekt tauchen kurz nach einem einschneidenden Ereignis auf: Russell wurde vor wenigen Tagen wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig gesprochen.

Eine Quelle aus Hollywood erklärte gegenüber dem Newsportal, dass die Sängerin schon länger umworben werde: "Katy hat im Laufe der Jahre mehrere Angebote erhalten, ihre Geschichte zu erzählen, wollte aber erst nach dem Prozess darüber nachdenken." Zudem betonte der Informant: "Sie hat viel zu erzählen." Das Verfahren gegen den Comedian ist mittlerweile abgeschlossen. Am Donnerstag wurde Russell vom Southwark Crown Court in London schuldig gesprochen. Anschließend brachte man ihn in das Londoner Gefängnis Wandsworth. Die Verkündung des Strafmaßes ist für Montag angesetzt. Bereits vor dem Urteil hatte Katy keinen Hehl daraus gemacht, was sie von ihrem Ex-Mann hält. Bei einem Konzert im Blenheim Palace in Oxfordshire im Juli richtete sie deutliche Worte an ihr Publikum: "Ich hoffe, mein Ex ist nicht hier, er sollte im Gefängnis sein!"

Katy und Russell gaben sich im Oktober 2010 in Indien das Jawort. Doch ihre Ehe hielt nicht lange: Bereits Ende Dezember 2011 gingen die beiden getrennte Wege. Im Jahr 2012 wurde die Scheidung schließlich rechtskräftig. In einem Interview mit der Vogue sprach die Sängerin 2013 offen über das Scheitern ihrer Beziehung. Russell habe ihr am 31. Dezember 2011 per SMS mitgeteilt, dass er sich scheiden lassen wolle, erzählte sie damals. Sein Verhalten bezeichnete sie in dem Gespräch als "sehr kontrollierend". Anfangs habe sie die Schuld bei sich selbst gesucht, später aber "die Wahrheit" erfahren. Was genau sie damit meinte, verriet Katy nicht: "Die kann ich nicht preisgeben, weil ich sie für schlechte Zeiten in meinem Safe aufbewahre." Ein Insider beschrieb die damalige Ehe nun gegenüber Mail on Sunday mit den Worten: "Es gibt vieles, was die Leute nicht wissen. Es war eine sehr dunkle Zeit in ihrem Leben."

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Getty Images Komiker Russell Brand und Sängerin Katy Perry

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Getty Images Russell Brand und Katy Perry im April 2011

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