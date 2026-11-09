Zach Braff flehte "Scrubs"-Fans wegen dieser Szene an

Bei den Dreharbeiten zur Neuauflage von Scrubs wäre ein großer Überraschungsmoment beinahe vorzeitig im Netz gelandet. Wie Sarah Chalke (50) jetzt im Gespräch mit Deadline verriet, drehte sie mit Zach Braff (51) eine Kussszene ihrer Figuren Elliot Reid und John "J.D." Dorian. Gedreht wurde an einem öffentlich zugänglichen Ort direkt am Wasser. Zwar versuchte die Crew, die Szene mit großen Sichtschutzwänden vor neugierigen Blicken abzuschirmen, doch vollständig gelang das nicht. Wie Sarah berichtete, filmten noch vier Zuschauer den entscheidenden Moment mit ihren Handys. Zach bemerkte dies sofort und bat sie eindringlich, die Überraschung nicht vorwegzunehmen. Direkt nach dem Kuss wandte er sich an die anwesenden Fans und flehte: "Bitte, bitte verratet es nicht." Seine Bitte zeigte Wirkung. Sarah zufolge hielten alle dicht, und so blieb der Twist bis zur Ausstrahlung der aktuellen Folge ein Geheimnis.

In der Episode sieht zunächst alles danach aus, als würden sich die geschiedenen Elliot und J.D. wieder versöhnen und sich küssen. Dann folgt jedoch die Wendung: Die gesamte Annäherung stellt sich als ausgedehnte Fantasie von J.D. heraus. Deshalb war es dem Team so wichtig, dass vorab nichts durchsickert. "Wir drehten am Wasser an einem sehr öffentlichen Ort, und wir wollten wirklich nicht, dass dieser Moment vorab verraten wird. Da waren so viele Leute, alle mit ihren Kamerahandys, und wir dachten nur: 'Nein!'", erinnerte sich Sarah gegenüber Deadline. Die gesamte Sequenz wurde innerhalb eines Tages und in der tatsächlichen Reihenfolge der Handlung gedreht. Während am Vormittag die Szene am Esstisch auf dem Drehplan stand, verlegte das Team die Aufnahmen für die zweite Tageshälfte ans Wasser.

Ob der Kuss trotzdem auf eine echte Versöhnung von Elliot und J.D. hindeutet, obwohl er nur in J.D.s Kopf stattfand, ließ Sarah offen. Auf die Frage danach gab sich die Darstellerin zurückhaltend: "Werden wir mehr davon sehen? Ich wünschte, ich könnte es sagen. Ich kann nicht, weil ich nichts verraten möchte. Ihr müsst zuschauen, um es herauszufinden." Einen Wunsch äußerte sie im Interview mit Deadline dennoch. Sarah hofft, dass die Serie weitere Staffeln bekommt. Dann könnte die persönliche Beziehung der einstigen Eheleute noch ausführlicher erzählt werden. "Ich hoffe, dass wir noch mehr Staffeln machen dürfen, damit wir das wirklich herausfinden und weiter erkunden können. Das wäre wirklich cool", sagte die Schauspielerin. Wie sich die Beziehung der beiden Ärzte weiterentwickelt, bleibt für die Fans der Krankenhausserie zunächst ungewiss. Für das Revival kehrten Sarah und Zach zu ihren bekannten Rollen zurück, mit denen sie bereits in der Originalserie große Bekanntheit erlangt hatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zach Braff, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Chalke 2019

Anzeige Anzeige