Yeliz Koc' Vater Savaş packt über einen Seitensprung aus

Bei "Prominent verwandt" erlebt Yeliz Koc (33) gerade eine echte Überraschung. Der Realitystar nimmt gemeinsam mit ihrem Vater Savaş Koc an der Show teil. Beim abendlichen Beisammensein mit den anderen Kandidaten sorgte Savaş jetzt für reichlich Gesprächsstoff, denn er packte eine pikante Geschichte aus seiner Vergangenheit aus. Mit etwa 25 oder 26 Jahren habe er in einem Klub eine Sexarbeiterin kennengelernt und ungeschützten Sex mit ihr gehabt. Den versammelten Kandidaten fällt sofort auf, dass an dieser Geschichte etwas faul ist: Kevin Schäfer fragt sofort, wie lange diese Begegnung her ist. Die Antwort kommt sofort: etwa 30 Jahre. Das entsetzt die anwesenden Mitstreiter – denn seine Tochter, die ebenfalls in der Runde sitzt, war zu diesem Zeitpunkt erst zwei Jahre alt und Savaş noch mit ihrer Mutter liiert.

Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende: 16 oder 17 Monate nach der Begegnung habe er dann ein Bild von der Frau erhalten und so erfahren, dass aus der Nacht ein Kind hervorgegangen sei. Yeliz zeigte sich vor den anderen Teilnehmern schockiert. Vor allem, dass ihr Vater damals nicht verhütet hatte, konnte sie kaum fassen: "Vor allem nicht mal verhütet, wie eklig." Erst als die anderen Kandidaten darauf hinweisen, dass die Begegnung mit der Dame im Klub zu einer Zeit stattgefunden hat, als er noch mit Yeliz' Mutter verheiratet war, wird Savaş bewusst, was er da eigentlich erzählt hat. Als er anfängt zu lachen, wird Yeliz still. Später im Einzelinterview sagt sie traurig: "Er findet das alles lustig, weil er checkt das gar nicht." Die Affäre des Fußballers mit der Sexarbeiterin dauerte drei Monate.

Yeliz hat für das Verhalten ihres Vaters klare Worte übrig. "Was für ein ekliger Typ, oder? Er checkt einfach gar nichts. Dumm wie ein Stück Scheiße", sagt sie über ihn. Dabei störte sie nicht nur der Betrug an ihrer Mutter, sondern vor allem die Art, wie Savaş Jahrzehnte später darüber spricht – nämlich lachend und scherzend. Yeliz wünscht sich, ihr Vater würde mehr Bewusstsein für die Folgen seiner Taten entwickeln und realisieren, was seine Aktionen in anderen auslösen. "Dass er das auch alles so lustig findet und darüber schmunzelt und lacht und weiterhin Witze macht, obwohl er Menschen verletzt hat. Dem ist das gar nicht bewusst", machte sie ihrem Ärger vor der Kamera Luft.

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RTL Savaş Koc und Yeliz Koc in "Prominent verwandt", 2026

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RTL Yeliz Koc und ihr Vater Savaş bei "Prominent getrennt", 2026

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