Verwandlung in John Madden: Nicolas Cage setzte klare Grenze

Nicolas Cage (62) ist für seine aktuelle Rolle kaum wiederzuerkennen. Im kommenden Film "Madden" verkörpert der Schauspieler den Footballtrainer John Madden (†85), der 2021 gestorben ist. Sein Äußeres hat er dafür deutlich verändern müssen: Rund 13 Kilogramm nahm Nicolas für den Part zu. Bei seiner körperlichen Transformation zog er aus gesundheitlichen Gründen aber bewusst eine klare Grenze. Bei der Premiere des Films in Los Angeles erklärte der Hollywoodstar jetzt gegenüber dem People Magazine, dass weitere Kilogramm echtes Körpergewicht für ihn nicht infrage gekommen seien. "Schau mal, ich bin 62, also werde ich nicht 60 Pfund zunehmen. Das ist gefährlich. Aber die anderen 30 habe ich mit Prothesen hinzugefügt", machte er deutlich. Die restlichen 14 Kilogramm wurden daher künstlich ergänzt. Zusammen mit dem Make-up-Künstler Adrien Morot arbeitete Nicolas daran, mithilfe der Prothesen zu John Madden zu werden.

Um die elf Kilogramm auf die Hüften zu bekommen, gönnte sich der Schauspieler vor allem Lebensmittel, die sonst eher selten auf seinem Teller landen. "Ich habe einfach meine Pasta und mein Sauerteigbrot genossen, was ich normalerweise nicht mache", gab er preis. In seinem Alltag geht es nämlich deutlich disziplinierter zu. Üblicherweise gebe es bei ihm nur "zwei Premier-Proteinshakes und eine Mahlzeit am Tag". In der Regel sei das dann ein Caesar Salad. Mit Adrien hatte Nicolas einen Experten für körperliche Verwandlungen an seiner Seite. Der Make-up-Artist hatte schon Brendan Fraser (57) für dessen Rolle in "The Whale" verwandelt. Auch bei "Madden" setzte das Team auf eine Mischung aus tatsächlich zugelegten Kilos und künstlichen Ergänzungen. Nicolas bezeichnete diese Kombination als "denselben Ansatz, einen hybriden Ansatz". Mit dieser Lösung ist er zufrieden: "Das war für mich genau der richtige Mittelweg."

Hautnah miterleben konnte diese graduelle Verwandlung sein Costar Christian Bale (52). Die beiden teilten sich während der Dreharbeiten nämlich einen Trailer. Bei der Premiere erinnerte sich auch Christian an die gemeinsame Morgenroutine: "Was mir gefallen hat, war, dass wir uns einen Trailer teilten und jeden Morgen in Unterwäsche in den Trailer gingen, uns fertig machten, uns hinsetzten und mit ihm plauderten." Er habe es genossen, mitzuerleben, wie sein Kollege "nach und nach in John Madden verschwand". Zudem betonte der Schauspieler, wie sehr Nicolas den Footballtrainer "liebte und respektierte" und wie "sehr, sehr ernst" er die Rolle nahm. Für Nicolas ist es nicht das erste Mal, dass er seinen Körper für einen Film stark verändert. Für "Vampire's Kiss" aß er sogar eine echte Kakerlake. Diese Entscheidung bereute er später. Und auch für "Birdy" hatte Nicolas zu extremen Maßnahmen gegriffen.

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Getty Images Nicolas Cage bei der Premiere von Neons "Longlegs" im Egyptian Theatre Hollywood, Los Angeles, 8. Juli 2024

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Getty Images John Madden, Football-Legende

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