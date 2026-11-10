Klebriger Fauxpas: Bachelorette Ariel ist sauer über Massage

Bei der Schweizer Version von Die Bachelorette ist es zu einem ziemlich klebrigen Zwischenfall gekommen. In der dritten Folge der aktuellen Staffel stand ein Verführungsspiel auf dem Programm, bei dem die Kandidaten Ariel (23) um den Finger wickeln sollten. Der Haken: Die Rosenkavalierin hatte die Augen verbunden. Die Männer mussten mit einem Gegenstand arbeiten, den sie zufällig aus einer Kiste gezogen hatten. Diego erwischte eine Tube Honig und hielt den Inhalt für Massageöl. Kurzerhand drückte er sich die zähe Masse auf die Hand. Zwar bemerkte er den Irrtum, verteilte den Honig aber trotzdem auf Ariels Arm. Bei der späteren Rosenvergabe nahm sie sich Diego daher zur Brust. Als Diego seine Erklärung ausgerechnet mit "Alter..." einleitete, platzte ihr schließlich der Kragen: "Ich bin nicht Alter. Ich bin Ariel!"

Die Mutter einer Tochter wetterte: "Ich liebe Massagen. Ich liebe Honig. Aber in Kombi ist das wirklich das Peinlichste, was dir hätte einfallen können." Nach der Challenge hatte sie eine Entschuldigung von Diego gefordert. Mehr als einen halbherzigen Händedruck bekam sie nicht. Ariel führte aus: "Das ist noch etwas, das ziemlich peinlich ist. So redet man nicht mit einer Frau. Was du machen solltest, ist, mehr Mann zu sein." Diego reagierte empört: "Ich sage dir auch nicht, wie du reden sollst." Die Bachelorette ließ das nicht unkommentiert: "Das könntest du auch nicht, weil ich anständig mit dir rede." Ob Diego trotz des Streits eine Rose erhält, bleibt vorerst offen, denn genau an dieser Stelle endete die Folge.

Mittlerweile sind die Dreharbeiten schon ein paar Monate her. Wie die Show ausgeht, ist noch nicht bekannt. Der bereits ausgeschiedene Kandidat Daniel Fischer erhob auf Instagram aber schwere Vorwürfe: Ariel soll während der Aufzeichnung in Thailand mit Tim Kühnel (30) zusammen gewesen sein. Er behauptete zudem, Ariel in der Show mit diesem Vorwurf konfrontiert zu haben. Kurz darauf musste er als Erster der ursprünglich 21 Männer die Sendung verlassen. Den Grund für sein frühes Aus sieht er allerdings nicht in der angeblichen Beziehung. Seiner Schilderung nach soll Ariel ein heimlich aufgezeichnetes Gespräch zwischen ihm und seinem Bruder zu sehen bekommen haben.

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