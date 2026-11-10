Helen Flanagan war nach Geburt zu streng mit ihrem Körper

Helen Flanagan (36) hat sich am vergangenen Wochenende bei den "This Is Manchester Awards" in einem figurbetonten, grün glitzernden Kleid gezeigt. Auf Instagram teilte die Schauspielerin anschließend ein Foto von dem Abend und erzählte, wie sich ihr Blick auf ihren Körper seit der Geburt ihres dritten Kindes verändert hat. "Meine Freundin hat dieses Foto von mir gemacht, und ich liebe dieses Kleid, es ist unglaublich. Seit ich Charlie bekommen habe, steht mein Bauch immer ein bisschen hervor, wenn ich etwas Enges trage, da er mein drittes Kind war. Früher hat mich das genervt, aber jetzt ist es mir egal", schrieb sie. Mittlerweile kann sie den Veränderungen auch etwas Schönes abgewinnen: "Es ist ziemlich schön, wie sich unsere Körper als Frauen dadurch verändern, dass wir Babys austragen."

Wie kritisch sie früher mit sich umging, zeigte Helen in einem weiteren Beitrag. In einem älteren Video aus der Zeit, als Charlie noch ein Baby war, mustert die Britin ihren Körper in schwarzer Unterwäsche. Heute macht sie die Aufnahme nachdenklich: "Ich habe dieses Video neulich auf meinem Handy gefunden, als Charlie noch ein Baby war. Es ist ziemlich traurig, weil ich streng mit mir selbst war." Auch einen Stylingtrick verriet sie ihren Followern: "Außerdem, ja, ich trage unter engen Kleidern Shapewear, damit mein Po größer aussieht", schrieb sie auf Instagram. Schon im Sommer hatte Helen mit Humor auf Kritik an ihren freizügigen Outfits reagiert. Damals posierte sie als Antwort auf das sogenannte Mom-Shaming in einem tief ausgeschnittenen Korsettoberteil.

Helen hat drei Kinder: Matilda ist elf Jahre alt, Delilah acht, und Charlie inzwischen fünf. Ihr Vater ist der Profifußballer Scott Sinclair, mit dem die Schauspielerin 13 Jahre lang zusammen war. 2022 trennten sich die beiden und kümmern sich weiterhin gemeinsam um ihre Kinder. Nach dem Liebes-Aus kam Helen mit dem damals 45-jährigen Bauarbeiter Robbie zusammen. Im Sommer 2025 endete auch diese Beziehung. Auf Instagram gibt die Britin ihren Fans weiterhin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mutter.

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Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan bei den "This Is Manchester Awards" im November 2026

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Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihrer Tochter Matilda, Februar 2026

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