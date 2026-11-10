Yeliz Koc' Vater Savaş packt über seinen Bodycount aus

Yeliz Koc (33) und ihr Vater Savaş Koc sorgen derzeit gemeinsam bei "Prominent verwandt" für Gesprächsstoff. Das Duo trifft in der Villa ein und macht dort auch gleich mit einigen Kandidaten Bekanntschaft: Kevin Schäfer und seine Mama zeigen sich äußerst neugierig auf den Vater der Reality-Bekanntheit. Kevin will am ersten Abend gleich wissen, wie es um das bisherige Liebesleben des Ex-Fußballers steht. Die Antwort sorgt in der Runde für fassungslose Blicke. Savas spricht erst von 400 bis 500 Sexualpartnerinnen. Kurz darauf hält er aber auch eine kleinere Zahl für möglich und nennt etwa 300. Genau festlegen kann er sich dabei nicht. Eine exakte Zahl bleibt der Vater der Influencerin seinen Mitstreitern und den Zuschauern deshalb schuldig.

Savaş versucht, sich zu erklären. "Als Fußballer kommst du halt viel rum", versucht er den Fragen von Kevin auszuweichen. Seine letztendliche Antwort von etwa 300 bis sogar 500 Frauen sorgt für geschockte Gesichter in der Runde. Yeliz' Vater lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Lange Erklärungen gibt er nicht ab. Stattdessen bleibt er ganz gelassen bei seiner knappen Begründung: "Ja, du kommst viel rum als Fußballer." Mehr Worte verliert er über seine Vergangenheit an dieser Stelle nicht. Seine Antwort scheint Yeliz jedoch recht nahe zu gehen.

Die vielen Bekanntschaften ihres Vaters beschäftigen Yeliz schon seit ihrer Kindheit. Immerhin haben seine vielen Affären dafür gesorgt, dass sich ihre Eltern getrennt haben. Noch dazu ist der ehemalige Fußballer nicht nur Vater von Yeliz und ihrer Schwester, sondern auch von fünf weiteren jungen Erwachsenen. Insgesamt hat Savaş damit sieben Kinder. Yeliz selbst überrascht die direkte Art ihres Vaters nicht. Mit Blick auf seine Offenheit sagt sie in "Prominent verwandt": "Mein Vater antwortet ganz ehrlich. Ja, wird lustig, oder?" Die Realitydarstellerin ist inzwischen selbst Mutter eines Kindes und steht seit Jahren in der Öffentlichkeit.

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RTL Savaş Koc und Yeliz Koc in "Prominent verwandt", 2026

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RTL / Africa Vumazonke Savaş und Yeliz Koc, "Prominent verwandt"-Kandidaten

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