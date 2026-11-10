Yeliz Koc will ihren Vater nicht näher an sich heranlassen

Yeliz Koc (33) wird bei "Prominent verwandt" mit einem Mann konfrontiert, der in ihr viele verschiedene Gefühle auslöst: ihrem eigenen Vater Savaş. Was für viele Familien eine schöne Erfahrung wäre, fällt dem Realitystar allerdings sichtlich schwer. Vater und Tochter hatten über viele Jahre hinweg ein schwieriges Verhältnis, und daran hat sich bis heute wenig geändert. Wie sie in der Show verrät, hält sie ihren Vater bewusst auf Abstand. "Für mich ist es richtig schwer, jetzt mit ihm hier zu sein. Weil ich weiß, wie intensiv so eine Zeit auch ist und eigentlich möchte ich ihn gar nicht enger an mich heranlassen", gesteht sie.

Der Grund für ihre Zurückhaltung liegt weit in der Vergangenheit. Yeliz musste mitansehen, wie die Untreue ihres Vaters die Ehe ihrer Eltern zerstörte. Savaş hatte damals gleich mehrere Affären. Aus diesem Grund hat die Blondine neben ihrer Schwester noch fünf Halbgeschwister. Als kleines Mädchen konnte Yeliz das Verhalten ihres Vaters nicht einordnen und bezog es auf sich selbst. Wie Yeliz zugibt, sei sie davon ausgegangen, dass ihr Vater sie nicht lieben würde, und sei jeden Tag mehr an diesen Gefühlen verzweifelt. "Für mich war meine Kindheit sehr schlimm. Ich dachte mir: 'Okay, mein Vater liebt mich nicht, dann liebt mich keiner. Ich möchte nicht auf diesem Planeten sein'", erzählt sie im Interview in der Show.

Trotz aller Schwierigkeiten der vergangenen Jahre blickt Savas mit Hoffnung auf das gemeinsame Abenteuer. Für ihn ist die Zeit mit Yeliz eine Gelegenheit, die Beziehung zu seiner Tochter zu verbessern und Versäumtes nachzuholen. In der Show zeigt er sich dafür ausgesprochen dankbar. "Ich sage mal Gott sei Dank haben wir die Chance jetzt noch, uns näher kennenzulernen", betont der Vater der Reality-TV-Bekanntheit. Ob Yeliz das überhaupt möchte, bleibt offen. Die emotionalen Verletzungen sitzen bei ihr offensichtlich sehr tief, da sie auch in der ersten Folge nur sehr wenig Nähe ihres Vaters zulässt.

Anzeige Anzeige

RTL / Africa Vumazonke Savaş und Yeliz Koc, "Prominent verwandt"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL Savaş Koc und Yeliz Koc in "Prominent verwandt", 2026

Anzeige Anzeige