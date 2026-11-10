Daniel Brühl bei "Harry Potter" plötzlich "schwer beleidigt"

Daniel Brühl (48) spricht in einer neuen Harry Potter-Hörspielproduktion Lord Voldemort und musste bei den Aufnahmen zunächst einen kleinen Rückschlag verkraften. Für seine Rolle hatte der Schauspieler lange an einer besonders kreaturhaften Stimme gefeilt, die an eine Schlange erinnern sollte. Als er mit seinem Ergebnis schließlich zufrieden war, erhielt er aus der Regie jedoch eine unerwartete Rückmeldung. "Daniel, du klingst wie Gollum", hieß es, wie er nun im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung verriet. Darüber sei er zunächst "schwer beleidigt" gewesen. Schließlich habe er bei seiner Interpretation keineswegs an den Bösewicht aus Der Herr der Ringe gedacht. Nachdem er sich die Aufnahmen allerdings noch einmal angehört hatte, änderte sich seine Einschätzung. "Als ich es mir angehört habe, musste ich zugeben: Es ging sehr in die Richtung", räumte Daniel gegenüber der Zeitung ein.

Die passende Stimme für den dunklen Magier zu finden, stellte den Schauspieler vor eine besondere Herausforderung. J.K. Rowling (61) beschreibt die Figur in ihren Büchern als schlangenartig und zischend. Zugleich sollte Voldemort nasal, bedrohlich und ungewöhnlich hoch klingen, ohne dabei unfreiwillig komisch zu wirken. Daniel wollte außerdem bewusst eine eigene Interpretation entwickeln und sich sowohl von Rufus Beck (69) als auch von Ralph Fiennes (63) abgrenzen, der den Bösewicht in den Kinofilmen spielt. Zu einer besonderen Begegnung kam es später bei Dreharbeiten zu einer John-le-Carré-Serie in Prag. Dort traf er auf Matthew Macfadyen (52), der Voldemort in der englischen Hörspielfassung spricht. "Entschuldigung, ich glaube, wir sind beide Lord Voldemort", begrüßte Daniel seinen Kollegen. Matthew habe daraufhin gelacht und ihn direkt gefragt, wie er mit der hohen Stimme zurechtgekommen sei. Für den restlichen Dreh unterhielten sich die beiden Schauspieler schließlich nur noch in Fistelstimme.

Neben der stimmlichen Herausforderung erkannte Daniel in seiner Rolle auch Parallelen zu seinem eigenen Leben. Die innere Zerrissenheit Voldemorts könne er durchaus nachvollziehen. Früher habe er großen Wert darauf gelegt, dass sich alle Menschen in seinem Umfeld wohlfühlten. Er habe gern unterschiedliche Gruppen zusammengebracht und sich nach einem starken Gemeinschaftsgefühl gesehnt. Inzwischen gehe er mit seinen Beziehungen deutlich differenzierter um. Je nachdem, mit wem er Zeit verbringe, komme eine andere Seite seiner Persönlichkeit zum Vorschein. Diese verschiedenen Facetten vergleicht der Schauspieler mit der Aufspaltung des berühmten Bösewichts. Außerdem habe er mittlerweile einige Beziehungen beendet und verspüre nicht mehr den Drang, zwanghaft an allem festzuhalten. Diesen Prozess sehe Daniel als Teil des Älterwerdens. Mit seiner heutigen Einstellung fühle er sich inzwischen wohler, erklärte er. Gegenüber web.de verriet der Schauspieler kürzlich, dass er noch weitere Gemeinsamkeiten mit dem Bösewicht feststellen konnte.

Anzeige Anzeige

Imago Daniel Brühl, Schauspieler

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Anzeige Anzeige