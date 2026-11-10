Weltrekord: Joyce Hübner läuft 459 Marathons in Folge

Joyce Hübner hat Sportgeschichte geschrieben! Die Extremsportlerin und Influencerin aus Berlin ist 459 Tage am Stück jeden Tag einen Marathon gelaufen und hat damit einen außergewöhnlichen Weltrekord der Frauen aufgestellt. Über ihre Leistung, den Rückschlag und ihr Comeback sprach sie jetzt mit Moderatorin Judith Rakers (50) in der Talkshow "3nach9". Ihr Mammutprojekt hatte Joyce am 1. Juni 2025 begonnen. Ihr Ziel waren insgesamt 495 Marathons, auf denen sie jede der 2.059 Städte Deutschlands besuchen wollte. Bereits am 367. Tag übertraf die Sportlerin die bisherige Bestmarke. Doch damit nicht genug: Sie setzte ihren Lauf fort und brachte es schließlich auf beeindruckende 459 Marathons hintereinander. Nach einer verletzungsbedingten Unterbrechung ist sie inzwischen wieder zurück auf der Strecke, um die noch ausstehenden 35 Läufe zu absolvieren, wie Tag24 berichtet. Für den krönenden Abschluss hat Joyce bereits einen besonderen Ort im Blick: Am 6. Dezember will sie ins Berliner Olympiastadion einlaufen.

Am 460. Tag wurde ihre Rekordserie jedoch jäh unterbrochen: Eine Verletzung am Unterschenkel zwang Joyce dazu, ihren Lauf vorzeitig abzubrechen. Daraufhin musste sie mehrere Wochen pausieren. Seit einigen Tagen ist die Lauf-Influencerin nun wieder aktiv und hat ihr Ziel fest im Blick. Die noch ausstehenden Marathons und die verbleibenden Städte in Deutschland stehen jetzt auf ihrem Programm. In der Sendung verriet Joyce auch, welcher Moment für sie bisher der schönste war. Das sei der Zustand gewesen, in dem die tägliche Belastung zur Gewohnheit geworden sei: "Wenn man in so einer totalen Monotonie angekommen ist und alles von alleine läuft." Dabei gehe es ihr nicht darum, ständig an ihre Grenzen zu gehen, betonte die Sportlerin gegenüber Judith. Stattdessen stehe für sie etwas anderes im Mittelpunkt: "Ich möchte Spaß haben und Geschichten erleben."

Die Idee, alle 2.059 Städte Deutschlands laufend zu entdecken, stammte ursprünglich übrigens nicht von Joyce selbst, sondern von ihrem Partner. Mit einem Augenzwinkern beschrieb die Berlinerin bei "3nach9", wie die Aufgaben zwischen den beiden verteilt sind: "Ich bin immer nur das Opfer, das das dann machen muss." Bis ihr Partner sie von der Herausforderung überzeugen konnte, verging allerdings einige Zeit. "Hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich dazu durchringen konnte", gab Joyce in der Sendung zu. Auch nach dem geplanten Zieleinlauf im Olympiastadion scheint Joyce keine längere Auszeit vom Laufen vorzusehen. Als Judith sie nach ihren Plänen für den 7. Dezember fragte, konnte sich die Sportlerin ein Grinsen nicht verkneifen. Ihre Antwort: "Ich vermute ganz stark, dass ich tatsächlich eine kleine Runde laufen gehen werde."

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https://www.instagram.com/p/DJPqsxKtxWu/ Influencerin Joyce Hübner im Mai 2025

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Imago Judith Rakers, Moderatorin

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