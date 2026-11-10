Glenn Close (79) hatte alles andere als eine gewöhnliche Kindheit. Ab ihrem siebten Lebensjahr verbrachte die Schauspielerin ihre Kindheit unter den strengen Vorgaben der Bewegung Moral Re-Armament (MRA), der sich ihre Eltern angeschlossen hatten. Für die junge Glenn war diese Zeit vor allem von Einschränkungen geprägt. Sie durfte nur selten Filme schauen und hatte kaum Gelegenheit, eigenen Interessen und Wünschen nachzugehen. In der Webvideoserie "Criterion Closet Picks" sprach die Hollywood-Darstellerin offen über diesen Lebensabschnitt. Mit 22 Jahren kehrte sie der Bewegung schließlich den Rücken und konzentrierte sich danach verstärkt auf die Schauspielerei. Ausgerechnet die Kunstform, die ihr als Kind größtenteils vorenthalten worden war, wurde so zu ihrem Beruf.

Die Bewegung MRA wurde in den 1930er-Jahren vom US-amerikanischen Prediger Frank Buchman ins Leben gerufen. Von ihren Mitgliedern verlangte sie Reinheit, Gehorsam und Anpassungsbereitschaft. Individuelle Wünsche und Bedürfnisse sollten dabei stets hinter den Interessen der Gemeinschaft zurückstehen. Seit 2001 ist die Bewegung unter dem Namen Initiatives of Change bekannt. Rückblickend fand Glenn deutliche Worte für ihre damalige Situation: "Ich habe nicht viele Filme gesehen. Es gab einen großen Abschnitt in meinem Leben, in dem ich praktisch in einer Sekte lebte. Das war nicht meine Entscheidung. Deshalb bin ich nicht oft ins Kino gegangen." Ganz ohne Filme musste sie aber nicht auskommen. In einer örtlichen Bibliothek schaute sie sich heimlich einige Werke an, darunter das Pferdeabenteuer "Der weiße Hengst" von 1953. Diese seltenen Filmerlebnisse bestärkten sie in ihrem Wunsch, sich der Kunst zu widmen. In den 1970er-Jahren stand sie zunächst auf der Bühne, bevor sie 1982 den Sprung auf die Leinwand schaffte.

Für ihr Kinodebüt stand Glenn an der Seite von Robin Williams (†63) in "Garp und wie er die Welt sah" vor der Kamera. Die Rolle brachte ihr direkt die erste Oscar-Nominierung ein – in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin". Es sollte nicht die letzte bleiben: Insgesamt achtmal war die Schauspielerin bislang für einen regulären Oscar im Rennen. Nominiert wurde sie unter anderem für ihre Leistungen in "Der große Frust", "Der Unbeugsame", "Eine verhängnisvolle Affäre" und "Gefährliche Liebschaften". Auch "Albert Nobbs", "Die Frau des Nobelpreisträgers" und "Hillbilly-Elegie" brachten ihr Nominierungen ein. Einen Oscar konnte sie bislang allerdings nie mit nach Hause nehmen. Damit hält Glenn den Rekord für die meisten Schauspielnominierungen ohne einen einzigen Gewinn. Der für 2027 angekündigte Ehren-Oscar soll nun ihr gesamtes filmisches Lebenswerk würdigen – unabhängig von ihren bisherigen erfolglosen Anläufen im regulären Wettbewerb.

Anzeige Anzeige

Getty Images Glenn Close beim britischen Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Glenn Close besucht das Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

Anzeige Anzeige