Nicht nur Pennywise: So gruselt Bill Skarsgård seine Kinder

Bei Bill Skarsgård (36) zu Hause kann es offenbar ganz schön schaurig zugehen. Der Schauspieler nimmt seine bekanntesten Horrorfiguren nämlich auch mit in den Familienalltag. Wenn seine beiden Kinder nicht auf ihn hören wollen, holt er auch mal die gruselige Stimme von Pennywise hervor. Davon erzählte der Schauspieler jetzt im Podcast "Happy Sad Confused" von Moderator Josh Horowitz. In diesen Momenten zeigt sich zu Hause also der dämonische Clown aus dem Film "Es". Doch der Horrorclown bleibt nicht die einzige Figur, die bei Bill, seiner Partnerin Alida Morberg und den gemeinsamen Kindern auftaucht. Ab und zu macht sich im Familienleben auch Graf Orlok aus "Nosferatu" bemerkbar, wie der Schwede im Gespräch verriet.

Auslöser war die Frage, ob Bills Kinder Pennywise denn schon mal gehört hätten. Er bestätigte, dass sich die Figur zeigen kann, wenn der Nachwuchs ihm auf der Nase rumtanzt. "Er kann da schon mal herauskommen. Kann hineinschlüpfen, kann wieder verschwinden", witzelte er im Podcast. Pennywise ist allerdings nicht das einzige gruselige Alter Ego, das der Darsteller zu Hause auspackt. Manchmal taucht auch Graf Orlok auf, den Bill 2024 in der Neuverfilmung von "Nosferatu" spielte. Über die vielen düsteren Figuren in seinem Repertoire konnte der Schauspieler selbst lachen. "Da gibt es eine ganze bunte Truppe eines schizophrenen Papas", scherzte er.

Mit der schwedischen Schauspielerin Alida Morberg hat Bill zwei Kinder. Den Nachwuchs halten die beiden aber größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Bekannt als Horrordarsteller wurde Bill vor allem durch Pennywise. Den Clown, der Jagd auf Kinder macht, spielte er zum ersten Mal 2017 in "Es". Für "Es Kapitel 2" schlüpfte er erneut in die Rolle. 2025 konnte man ihn dann noch einmal als Pennywise sehen, und zwar in der HBO-Serie "Es: Welcome to Derry". Doch nicht nur über seine Gruselcharaktere hat Bill etwas zu erzählen. Auch der Familienchat trägt einen kuriosen Namen. Schon vor fünf Monaten hatte der Schauspieler diesen in "Good Morning America" verraten.

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Getty Images Bill Skarsgård im August 2024 in New York City

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ActionPress Bill Skarsgård in "Es: Kapitel 2"

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