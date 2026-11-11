Darum zieht Laila Hasanovic nicht zu Jannik Sinner

Laila Hasanovic hat derzeit keine Pläne, zu ihrem Freund Jannik Sinner (25) ins Ausland zu ziehen. Das erzählte das dänische Model der Zeitung B.T. bei den Elle Awards am vergangenen Freitag in Kopenhagen. Dort erschien Laila ohne den italienischen Tennisstar an ihrer Seite. Ob Jannik überhaupt mit in die dänische Hauptstadt gereist war, ließ sie auf Nachfrage offen. Dafür erklärte sie, warum ein gemeinsames Zuhause für sie momentan kein Thema ist: Ihr Beruf bringt ohnehin viele Reisen mit sich. "Ich bin beruflich ziemlich viel unterwegs, deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass ich das brauche", sagte sie dem Blatt.

Seit rund sechs Jahren lebt Laila in Kopenhagen. Dort hat sie sich ein Leben aufgebaut und die Menschen um sich, die ihr am nächsten stehen. Entsprechend gern möchte sie vorerst in der dänischen Hauptstadt bleiben. "Seitdem lebe ich wirklich sehr gerne hier. Ich fühle mich hier wohl und habe all meine engen Beziehungen hier, und ich finde einfach, dass es eine wunderbare Stadt zum Leben ist", schwärmte sie im Gespräch mit B.T. Wie sie und Jannik ihre Wohnsituation künftig gestalten wollen, verriet sie nicht.

Seit Beginn ihrer Beziehung mit dem Tennisprofi steht Laila stärker im öffentlichen Interesse. Besonders an die Paparazzi, die ihr immer wieder auflauern, müsse sie sich noch gewöhnen. Ihren Alltag lasse sie davon aber nicht bestimmen: "Natürlich ist es ein etwas ungewohntes Gefühl, aber es beeinflusst mein Privatleben überhaupt nicht", stellte sie gegenüber B.T. klar. Aufmerksamkeit kennt Laila bereits aus ihrer Arbeit als Model und Influencerin. Auf Instagram folgen ihr mehr als 550.000 Menschen, denen sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und ihre Arbeit gibt.

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Getty Images Laila Hasanovic bei der Vorführung von "The Basics of Philosophy" während der Filmfestspiele von Venedig 2026

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Imago Laila Hasanovic und Jannik Sinner mit seinem Hund Snoopy in Turin, November 2025

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