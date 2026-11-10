Liebescomeback-Gerüchte um Annemarie und Wayne Carpendale

Eigentlich haben Annemarie Carpendale (49) und Wayne Carpendale (49) ihre Trennung längst öffentlich gemacht – und doch lassen sie ihre Anhänger erneut rätseln. Auslöser sind Urlaubsbilder aus Singapur, wo die Moderatorin und der Schauspieler fünf Tage miteinander verbrachten und auf Instagram Einblicke gaben. Annemarie schreibt dazu augenzwinkernd: "Unsere Trennung? Eine crazy ride… Was danach zwischen uns passiert ist? Noch 'n bisschen verrückter." Gut gelaunt wirken beide auf den Clips. Der Abstecher fiel in die Formel-1-Saison; Singapur sei "einfach NEXT LEVEL", so Annemarie.

Ihren Status fassten sie knapp zusammen: "Relationship status: complicated." Gleich darauf legt Annemarie nach: "Singapore status: in love." Abstand halten die beiden online jedenfalls nicht, im Gegenteil – sie präsentieren sich weiterhin eng verbunden und fröhlich. Dass das Ziel Singapur hieß, hat vermutlich Gewicht, denn schon in ihrer Ehe zog es sie immer wieder dorthin. Der Ort, den sie beide mit Erinnerungen verbinden, verleiht den frischen Aufnahmen eine persönliche Tiefe. Auch der Abschied als Paar lief ohne Dramen ab: Öffentlichen Streit gab es zwischen Annemarie und Wayne nie. Dass sie sich tatsächlich wiedergefunden haben, bestätigten sie bislang nicht. Es bleibt bei Spekulationen, die die Bilder aus Asien zusätzlich anheizen.

Schon vor dem Trip nach Singapur hatte Annemarie eine zweite Chance mit Wayne nicht kategorisch verworfen, sich zugleich aber auf nichts festnageln lassen. Nach dem Beziehungsende blieb der Draht zwischen den beiden eng: Sie sprachen regelmäßig miteinander und lebten damals sogar noch im selben Haus. Die Tage in Singapur galten zudem von Anfang an als gemeinsamer Arbeitstermin. Was die zwei neben dem Job zusammenhält, ist vor allem Sohn Mads. Für den Jungen agieren sie trotz allem weiter als Team. Wie ihr Privatleben aussieht, halten Annemarie und Wayne bisher unter Verschluss. Dazu passt Annemaries augenzwinkernder Spruch: "Und für nen kurzen Moment haben wir uns gefragt, ob wir vielleicht doch … einfach noch ne Nacht länger bleiben sollten."

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Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale in Singapur

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Getty Images Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale, Dezember 2024

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