"Bares für Rares"-Set erzielt 500 Euro mehr als Wunschpreis

Carolin und ihr Sohn Farian aus Wiesbaden haben bei Bares für Rares deutlich mehr Geld für ein antikes Schmuckset bekommen als erhofft. Das Mutter-Sohn-Gespann brachte eine Brosche und einen Armreif mit in die Trödelshow. Beide Stücke sind mit großen Amethysten besetzt. Für das Set wünschte sich das Duo lediglich 1.300 Euro. Experte Patrick Lessmann sah den Wert allerdings deutlich höher und taxierte die Schmuckstücke auf insgesamt 2.200 bis 2.300 Euro.

Die Händler zeigten sich zunächst trotzdem eher zurückhaltend: Das erste Gebot lag bei lediglich 400 Euro, danach kletterte der Preis nur gemächlich auf 950 Euro. Als Begründung hieß es im Händlerraum, derart opulenter Schmuck und große Amethyste seien derzeit wenig gefragt. Erst als der Materialwert von rund 1.800 Euro zur Sprache kam, erhöhten die Händler ihre Angebote deutlich. Bei 1.750 Euro zögerten Carolin und Farian noch. Daraufhin legte Julian noch einmal nach, bot 1.800 Euro und bekam den Zuschlag. Der Verkaufspreis liegt damit zwar 400 bis 500 Euro unter der Schätzung des Experten, entspricht aber genau dem Materialwert und übertrifft die Vorstellung der beiden Verkäufer deutlich.

Zuvor hatte bereits ein limitierter Schalenteller bei "Bares für Rares" für Furore gesorgt. Georg aus Kronach hatte das Werk von Friedensreich Hundertwasser gemeinsam mit seiner Tochter Yvonne mitgebracht. Sein Wunschpreis: bescheidene 300 Euro. Doch Experte Colmar Schulte-Goltz (53) sah bei dem Teller mit dem Titel "Spiralental" deutlich mehr Potenzial. Trotz sichtbarer Kratzer und Gebrauchsspuren schätzte er den Wert auf 450 bis 600 Euro. Sein begeistertes Urteil lautete: "Herausragend schön." Im Händlerraum entwickelte sich dann ein packendes Bieterduell zwischen Liza Kielon und Christian Vechtel. Am Ende sicherte sich Liza den Teller schließlich für 520 Euro – und damit für 220 Euro mehr als ursprünglich erhofft.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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