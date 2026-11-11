Herzogin Meghan hatte vergessenen Filmkuss mit Russell Brand

Ein früher Filmauftritt von Herzogin Meghan (45) wird derzeit erneut im Netz geteilt. Vor 16 Jahren stand die heutige Ehefrau von Prinz Harry (42) für die Komödie "Get Him to the Greek" mit Russell Brand (51) vor der Kamera. In dem Film, der 2010 in die Kinos kam, spielte sie noch unter dem Namen Meghan Markle einen Partygast namens Tatiana. In der kurzen Szene küsst sie den exzentrischen Rockstar Aldous Snow, den Russell verkörperte. Der Kuss war im Drehbuch vorgesehen, Meghans Name erschien damals nicht im Abspann. Der Clip wird wieder aufgegriffen, nachdem Russell am vergangenen Donnerstag vor dem Southwark Crown Court in London wegen einer Vergewaltigung und drei sexueller Übergriffe schuldig gesprochen wurde. Meghan hat mit den Straftaten nichts zu tun. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass sie davon wusste.

Über den gemeinsamen Dreh hatte Russell schon im Mai 2018 gesprochen. Wenige Tage vor Meghans Hochzeit mit Prinz Harry war er in der ITV-Sendung "Loose Women" zu Gast. An die kurze Szene konnte er sich damals nur vage erinnern. "Ich erinnere mich nicht besonders gut an den Film. Ich glaube, ich habe ihr in der Szene einen Kuss gegeben", erzählte er. Zugleich stellte er klar: "Das stand so im Drehbuch der Szene." Mit Blick auf die bevorstehende Hochzeit scherzte er über den Filmkuss: "Sie sollten das zur Sprache bringen." Das Interview war bereits im September 2023 erneut aufgegriffen worden, als die Missbrauchsvorwürfe gegen den Comedian öffentlich wurden.

Der kleine Auftritt in "Get Him to the Greek" gehörte zu Meghans frühen Rollen. Ihr Fernsehdebüt hatte sie 2002 mit einem kurzen Auftritt in der Seifenoper "General Hospital" gegeben. Später folgten Rollen in Serien wie "CSI: NY", 90210 und "Without a Trace". International bekannt wurde die US-Amerikanerin ab 2011 als Rachel Zane in der Anwaltsserie Suits, zu deren fester Besetzung sie bis 2018 gehörte. Im Vorfeld ihrer Hochzeit mit Prinz Harry verließ sie die Serie. Am 19. Mai 2018 gaben sich die beiden auf Schloss Windsor das Jawort. Rund um die Trauung rückten auch Meghans frühere Film- und Fernsehrollen wieder stärker ins öffentliche Interesse.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Herzogin Meghan und Russell Brand

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Getty Images Russell Brand, Comedian

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