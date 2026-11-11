Elon Musk nennt drohende Haftstrafe für Brand "ungerecht"

Elon Musk (55) hat sich öffentlich hinter Russell Brand (51) gestellt, noch bevor dessen Strafmaß feststand. Der Unternehmer reagierte am Montag auf X auf einen Beitrag über die drohende Haftstrafe des Schauspielers und Comedians. Darin wurde Brands Fall mit dem eines anderen verurteilten Vergewaltigers verglichen, der drei Jahre ins Gefängnis musste. In dem Beitrag wurde außerdem behauptet, dem Briten drohe womöglich sogar lebenslange Haft. Elon fasste seine Meinung dazu in nur einem Wort zusammen: "Ungerecht." Zu diesem Zeitpunkt hatte der Richter am Southwark Crown Court in London das Strafmaß allerdings noch gar nicht verkündet. Der 51-Jährige war am vergangenen Donnerstag in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. Die Jury sah es als erwiesen an, dass er eine Frau vergewaltigt und sich in drei weiteren Fällen sexueller Übergriffe schuldig gemacht hatte. Insgesamt geht es in dem Verfahren um vier Frauen.

Darüber hinaus untersuchen die Behörden zwei weitere Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Schauspieler. Schon vor der Verkündung des Strafmaßes hatte der Richter eine "erhebliche" Haftstrafe angekündigt. Wie hoch diese genau ausfällt, war beim Erscheinen von Elons Post aber noch offen. Anwältin Kally Sahota, Direktorin der Kanzlei Sahota & Sahota Solicitors, hält eine Haftdauer von acht oder neun Jahren für wahrscheinlich, wie sie gegenüber Page Six erklärte. Eine lebenslange Haftstrafe sei in England und Wales zwar rechtlich möglich, in diesem Fall nach Ansicht der Juristin aber kaum zu erwarten. Seit dem Schuldspruch sitzt Russell in Untersuchungshaft im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth. Die Haftanstalt kämpft Berichten zufolge mit zahlreichen Problemen. Dazu zählen Überbelegung, Ungeziefer und Gewalt unter den Insassen.

Zum Auftakt der Anhörung zum Strafmaß am Montagmorgen war auch Russells Ehefrau Laura Gallacher (39) im Gerichtssaal. Bei seiner Ankunft wandte sich Russell Brand an sie und formte lautlos die Frage: "Geht es dir gut?" Nach dem Schuldspruch war Russell direkt in Gewahrsam genommen worden, Laura musste das Gerichtsgebäude in London daraufhin ohne ihn verlassen. Russell und Laura sind seit August 2017 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder: die Töchter Mabel und Peggy sowie einen 2023 geborenen Sohn. Schon vor dem Prozessbeginn im Oktober sprach das Paar in seinem Podcast "Sunday Service with the Brands" offen über eine mögliche Haftstrafe. "Du wirst das überstehen. Die Gegenwart Gottes ist überall – auch im Gefängnis", sagte Laura damals zu ihrem Mann. Russell erwiderte: "Ich mag keine Dinge, bei denen es heißt: Du musst vielleicht ins Gefängnis." Laura stellte daraufhin nüchtern klar: "Das liegt in der Natur eines Prozesses."

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Getty Images Elon Musk, Unternehmer

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Getty Images Russell Brand kommt am 5. November 2026 zum Southwark Crown Court in London

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