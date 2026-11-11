Narumol täuscht alle: Bei "The Power" fließen Tränen

Narumol David (61) ist die neue Powerplayerin bei The Power und sorgt mit ihrer geheimen Rolle für eine überraschende Wendung. Um ihre Identität zu schützen, vertraut sie sich Joshua Adjei Gyamfi an, der ihr helfen möchte und den Verdacht auf sich lenkt. Dafür erzählt er Cecilia Asoro (30), dass er selbst die geheime Rolle innehabe. Cecilia versucht daraufhin, die Aufmerksamkeit entweder auf sich oder Serkan Yavuz (33) zu lenken. Joshi erhält zudem einen Hinweis und unterstützt Narumol bei ihrem Vorhaben. Schließlich bestimmt sie Joey Heindle (33) als Zielperson. Bei der anschließenden Eliminierung muss der Sänger nacheinander Kandidaten aufrufen und erst ganz am Ende den Powerplayer benennen. Selbstsicher betritt Joey den Raum und entscheidet sich zunächst für Lucas Cordalis (59), Marc Terenzi (48) und Joshi.

Als klar wird, dass Joshi nicht der Powerplayer ist, reagieren Serkan und Laura Peuker (26) völlig schockiert. Beide waren sich zuvor sicher gewesen, dass er hinter dem Spiel steckt. Anschließend ruft Joey Cecilia und schließlich Narumol auf. Dabei hätte er noch weitere Kandidaten nennen müssen, doch mit Narumols Aufruf liegt er bereits falsch. Damit kommt die Wahrheit ans Licht: Narumol gibt sich als Powerplayerin zu erkennen und bricht sofort in Tränen aus. Joey nimmt sie in den Arm und beruhigt sie: "Alles gut." Im Interview zeigt sich der Sänger überrascht von dem gelungenen Täuschungsmanöver: "Narumol ist die Powerplayerin und hat den Herrn Heindle schachmatt gesetzt." Außerdem gesteht er: "Ich wäre nie draufgekommen und der Powerplayer war die ganze Zeit bei mir." Auch Joshi ist überwältigt: "Das Licht wird rot und ich fliege einfach nur auf den Boden und denke mir: Scheiße, Mann, wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Was ich fabriziert habe: Hollywood."

Während Narumol am Boden zerstört ist und von der gesamten Gruppe getröstet wird, kann sie ihre Schuldgefühle kaum verbergen. Im Interview erklärt sie unter Tränen: "Ich habe den Jungen enttäuscht, aber ich habe gesagt, das tut mir leid. Und dann bin ich sofort in Tränen ausgebrochen. Ich habe ihn wirklich enttäuscht." Joey nimmt ihr die Täuschung allerdings nicht übel: "Ich bin Narumol auf keinen Fall böse. Narumol war mein Endgegner." Beim Kofferpacken schiebt er seinen Rauswurf auf Joshi und erklärt Lucas: "Der Joshi hat mich rausgekickt. Joshi ist schuld." Joshi wiederum feiert Narumols Leistung: "Diese Runde geht in die Geschichte ein, weil sag mir bitte: Alle haben Narumol ausgelacht und Narumol hat die krasseste Runde von allen gespielt. Gänsehaut." Narumol, die sich zuvor von der Gruppe ausgegrenzt gefühlt hatte, bedankt sich bei ihm und betont, dass sie die Runde ohne seine Hilfe nicht geschafft hätte. Schließlich verabschiedet sich Joey herzlich von ihr: "Es war wirklich schön mit dir." Auf ihre Frage "Verzeihst du mir meine Lüge?" antwortet er: "Das ist ein Spiel." Zum Abschied singt Joey noch einmal und verlässt die Villa.

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Narumol David, "The Power"-Teilnehmerin

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Joshua Adjei Gyamfi, "The Power"-Kandidat

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