Brittany und Patrick Mahomes erwarten ihr viertes Kind

Brittany und Patrick Mahomes (31) bekommen wieder Nachwuchs! Der Social-Media-Star und der Footballspieler erwarten ihr viertes gemeinsames Kind. Die frohe Botschaft verkündete das Ehepaar jetzt mit einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram. Für die Ankündigung wählten die beiden mehrere Familienfotos, die am Strand entstanden sind. Brittany und Patrick posieren darauf mit ihren drei Kindern, alle sind in Weiß gekleidet. Eine Aufnahme ist besonders süß: Sterling, Bronze und Golden legen darauf liebevoll ihre kleinen Hände auf den schon sichtbaren Babybauch ihrer Mama. Die Geschwister scheinen ihren neuen Mitbewohner also schon gebührend zu begrüßen. Brittany schrieb zu den Bildern: "Ein weiterer Segen Gottes." Dazu lieferte sie auch gleich das neue Familienupdate in Zahlenform: "Und dann waren wir sechs."

Viel mehr verraten die werdenden Eltern bislang allerdings nicht. Ob sich das Paar auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen darf, behalten Brittany und Patrick vorerst für sich. Auch wann das Baby zur Welt kommen soll, ist bisher nicht bekannt. Klar ist nur, dass im Hause Mahomes bald noch mehr Trubel herrschen dürfte. Der Sportler und seine Frau haben nämlich schon drei Kinder. Ihre Tochter Sterling Skye wurde im Februar 2021 geboren. Im November 2022 folgte Sohn Patrick "Bronze" Lavon III., der den Namen seines Vaters weiterträgt. Das bislang jüngste Familienmitglied ist Tochter Golden Raye, die im Januar 2025 geboren wurde. Mit dem neuen Nachwuchs wächst das Team Mahomes nun von fünf auf sechs Mitglieder. Damit wäre zumindest im Familienauto bald jeder Platz gut verplant.

Brittany und Patrick kennen sich schon sehr lange. Die beiden lernten sich während ihrer Schulzeit in Texas kennen und sind seit 2012 ein Paar. Im September 2020 ging der Footballstar vor seiner Liebsten auf die Knie und machte ihr einen Antrag. Im März 2022 gaben sich die beiden auf Hawaii das Jawort. Bei der Wahl der Namen für ihre Kinder folgen die Eltern einem bestimmten Muster. Sterling, Bronze und Golden stehen alle für Metalle oder metallische Farbtöne. Selbst die Vierbeiner der Familie wurden in das glänzende Konzept einbezogen. Die beiden Hunde des Paares heißen nämlich Silver und Steel. Welchen Namen das vierte Kind tragen wird, haben Brittany und Patrick bislang nicht verraten.

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Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, November 2025

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Getty Images Patrick Mahomes heizt den Fans der Kansas City Chiefs ein

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