Prinz Harrys stiller Auftritt weckt Hoffnung auf Comeback

Prinz Harry (42) hat am Sonntag überraschend an einer Gedenkfeier zum Remembrance Sunday in Brackley teilgenommen. Wie die frühere britische Kulturministerin Nadine Dorries in ihrer Kolumne für die Daily Mail schreibt, erschien der Herzog von Sussex ohne Ankündigung und offenbar ohne Begleitung in der Kleinstadt in Northamptonshire. Während der rund 45-minütigen Zeremonie hielt er sich unauffällig in den hinteren Reihen unter den Zuschauern auf. An der zentralen Gedenkfeier am Londoner Cenotaph, bei der König Charles III. (77), Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) anwesend waren, nahm Harry nicht teil. In Brackley trug er Anzug und Krawatte statt einer Militäruniform. An seinem Mantel steckten die traditionelle rote Mohnblume und seine Dienstorden. Mit seiner Teilnahme ehrte er die gefallenen Soldaten und gedachte womöglich auch der Kameraden, die er während seiner Militärzeit verloren hatte.

Auf Videos, die im Netz kursieren, wirkte Harry zu Beginn laut Dorries angespannt. Sie vermutet, dass er nicht wusste, wie die Menschen vor Ort auf ihn reagieren würden. Die Anwohner begegneten ihm jedoch freundlich, und im Laufe der Veranstaltung unterhielt er sich zunehmend ungezwungen mit einigen von ihnen. Das erinnerte die Kolumnistin an den früheren Harry, der offen auf die unterschiedlichsten Menschen zugegangen sei. Dorries hatte ihn und Herzogin Meghan (45) in der Vergangenheit scharf kritisiert. In Auftritten wie diesem sieht sie nun eine Chance für Harry, wieder mehr Rückhalt in der britischen Öffentlichkeit zu gewinnen. Eine Rückkehr zu offiziellen royalen Pflichten hält sie allerdings für ausgeschlossen. Stattdessen könne er eine eigenständige öffentliche Rolle finden, ohne mit Charles oder William in Konkurrenz zu treten.

Der Einsatz für Soldaten und Veteranen gehört seit Jahren zu Harrys öffentlichem Engagement. Er diente zehn Jahre in den britischen Streitkräften und war zweimal in Afghanistan im Einsatz. Später rief er gemeinsam mit weiteren Beteiligten die Invictus Games ins Leben, bei denen verwundete, verletzte und erkrankte Militärangehörige sowie Veteranen gegeneinander antreten. Für Dorries zeigt das, wie eng Harry dieser Gemeinschaft verbunden geblieben ist. Das Verhältnis zu seiner Familie gilt seit seinem Rückzug mit Meghan aus dem engeren Kreis des Königshauses, dem Interview mit Oprah Winfrey (72) und der Veröffentlichung seiner Memoiren "Reserve" dagegen als belastet. Dass viele Briten dem Prinzen dennoch zugetan seien, führt Dorries auch auf die Erinnerung an seine Mutter Prinzessin Diana (†36) zurück. Millionen Menschen hätten mit Harry mitgefühlt, als er 1997 im Alter von zwölf Jahren hinter ihrem Sarg herging.

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Getty Images Prince Harry besucht die Invictus Spirit Awards der Invictus Games Foundation in Greenwich

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Getty Images Prinz Harry besucht die Gedenkwand am Australian War Memorial in Canberra

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