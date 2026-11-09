Laila Hasanovic war in Jannik Sinners Welt völlig verloren

Laila Hasanovic musste sich an das Leben an Jannik Sinners (25) Seite erst gewöhnen. Im Interview mit Elle blickt das dänische Model auf den Beginn ihrer Beziehung mit dem Tennisstar zurück. Durch ihren Freund lernte sie eine Welt kennen, deren Abläufe ihr zunächst völlig fremd waren. Die Organisation rund um den Spitzensportler habe sie anfangs überfordert. Vieles von dem, was um sie herum geschah, habe sie damals kaum verstanden. Inzwischen findet sich Laila offenbar deutlich besser zurecht und kann über ihre ersten Erfahrungen in Janniks Umfeld lachen.

Der Alltag eines international bekannten Tennisprofis brachte für Laila zahlreiche ungewohnte Situationen mit sich. Was für Jannik längst selbstverständlich war, musste sie sich nach und nach erschließen. Gegenüber Elle erinnert sie sich mit Humor an diese anfängliche Orientierungslosigkeit, die damals durchaus eine Herausforderung gewesen sei. Ihr Partner zählt seit Langem zur Weltspitze im Tennis und führte über einen längeren Zeitraum die Weltrangliste an. Laut der Quelle hat der Südtiroler den ersten Platz inzwischen allerdings an Alexander Zverev (29) abgegeben.

Heute erlebt Laila aus nächster Nähe, welchen Einfluss der internationale Sport auf Janniks Leben hat. Die Abläufe, die sie zu Beginn noch verunsicherten, sind ihr mittlerweile vertrauter geworden. Im Interview blickt sie entsprechend gelassen auf die erste gemeinsame Zeit zurück. Schritt für Schritt habe sie sich in das Umfeld ihres Freundes eingefunden. Dass sie anfangs vieles nicht durchschaut hatte, nimmt das Model inzwischen mit einem Augenzwinkern.

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Getty Images Laila Hasanovic, September 2024

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Imago Laila Hasanovic und Jannik Sinner mit seinem Hund Snoopy in Turin, November 2025

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