In Rede: Prinz Harry fordert mehr Schutz für Kinder im Netz

Prinz Harry (42) hat sich mit klaren Worten für einen besseren Schutz von Kindern im Internet eingesetzt. Gemeinsam mit seiner Ehe-Frau Herzogin Meghan (45) trat der Sohn von König Charles (77) im Europaparlament in Brüssel auf und hielt dort eine Rede zur digitalen Sicherheit, wie The Telegraph berichtet. Gleich zu Beginn stellte der Herzog von Sussex klar, in welcher Rolle er spricht: "Ich bin nicht als Experte oder Politiker hier. Ich bin als Vater hier. Meine Frau als Mutter." Seine Forderung formulierte er deutlich. Junge Menschen sollen die Chancen des Netzes nutzen können, ohne dabei in Gefahr zu geraten. "Sie verdienen es, sich sicher zu fühlen, wo immer sie sind. In einem Klassenzimmer. Auf einem Spielplatz. Zu jeder Zeit, ganz gleich, wo sie sind", stellte Harry klar. Dabei bezog er ausdrücklich auch den digitalen Raum mit ein, in dem sich Kinder heute bewegen.

Eine Welt ganz ohne digitale Technik strebt er allerdings trotzdem nicht an. Das sei weder realistisch noch im Interesse junger Menschen, erklärte er. Stattdessen forderte der Royal mehr Ehrgeiz beim Kinderschutz im Netz: Wenn Technik Bildung verändern, Krankheiten heilen und bislang unlösbare Probleme bewältigen könne, dann müsse sie auch Kinder wirksam schützen können. Meghan war zwar mit nach Brüssel gereist, verzichtete aber auf ihre ursprünglich geplante Rede. Sie fühlte sich nach der zwischenzeitlichen Festnahme ihres Vaters laut The Telegraph emotional nicht stark genug dafür.

Im weiteren Verlauf seines Besuchs stand für den Herzog noch die Podiumsdiskussion "Beyond Promises: Building A Digital Future That Works For Children" auf dem Programm. In der Runde ging es um die Verantwortung von Technologiefirmen und um Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch und die Ausbeutung Minderjähriger im Internet. Fragen waren nur aus dem Publikum vorgesehen, Medienvertreter kamen nicht zu Wort.

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Getty Images Prinz Harry spricht zur Eröffnung des Lost Screen Memorial im Europäischen Parlament in Brüssel

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Europäische Parlament in Brüssel

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