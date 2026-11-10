Charles und Harry waren bei Archies Geburt wohl zerstritten

Zwischen König Charles III. (77) und Prinz Harry (42) soll es schon deutlich früher gekriselt haben als bislang bekannt. Royalfotograf Arthur Edwards behauptet in seinen Memoiren "Cup of Tea, Arthur?", dass Vater und Sohn bereits rund um die Geburt von Prinz Archie (7) im Mai 2019 nicht miteinander gesprochen hätten. Das berichtet Woman & Home. Arthur begleitete den damaligen Prinzen Charles und Königin Camilla (79) im Mai 2019 auf einer Deutschlandreise. Nachdem Harry und Herzogin Meghan (45) ihren Sohn erstmals öffentlich vorgestellt hatten, erhielt der Fotograf Bilder der jungen Familie auf sein Handy. Camilla betrachtete die Aufnahmen interessiert und bat ihn anschließend: "Kannst du sie dem Prinzen zeigen?" Dazu kam es allerdings nicht. Charles' damaliger Pressesprecher Julian Payne soll den Fotografen aufgehalten haben: "Nein, tu das nicht, Arthur." Als dieser nach dem Grund fragte, habe Julian erklärt: "Er spricht nicht mit seinem Sohn." Demnach bestanden die Spannungen zwischen Harry und seinem Vater schon deutlich vor dem späteren Rückzug der Sussexes aus der ersten Reihe des Königshauses.

Arthur hielt sich nach eigener Aussage an die Anweisung und zeigte Charles die Aufnahmen nicht. Durch diese Situation habe er erstmals erfahren, dass es zwischen Vater und Sohn ernsthafte Probleme gegeben haben soll. Weshalb Charles und Harry damals angeblich keinen Kontakt hatten, geht aus seiner Schilderung allerdings nicht hervor. Ebenso bleibt offen, ob der damalige Thronfolger die Bilder seines neugeborenen Enkels bereits auf anderem Weg gesehen hatte oder sie später noch zu Gesicht bekam. Camillas Bitte deutet dem geschilderten Ablauf nach darauf hin, dass sie entweder nichts von der Funkstille wusste oder nicht damit rechnete, dass die Bilder ein Problem sein könnten. Archie war am 6. Mai 2019 zur Welt gekommen. Harry und Meghan verzichteten auf den traditionellen Fototermin vor dem Krankenhaus und präsentierten ihr Baby stattdessen zwei Tage später bei einem arrangierten Auftritt auf Schloss Windsor.

Auch in den folgenden Jahren soll das Verhältnis zwischen Vater und Sohn wechselhaft geblieben sein. Nach der Rückkehr der Sussexes nach Großbritannien im August 2026 sollen Charles und Harry zunächst ungefähr einmal pro Woche telefoniert haben. Gesprächsthemen waren dabei vor allem Archie und Prinzessin Lilibet (5), deren Schulalltag sowie mögliche Treffen des Königs mit seinen Enkeln. Ein persönliches Wiedersehen von Vater und Sohn soll trotz der vorsichtigen Annäherung jedoch zunächst ausgeblieben sein. Nach einem mutmaßlich hitzigen Telefonat soll der Austausch laut Woman's Day außerdem wieder über einen königlichen Berater statt direkt gelaufen sein. Harry selbst räumte im Oktober gegenüber GQ ein, dass ihn die Entfremdung von Charles und Prinz William (44) belaste." Gleichzeitig betonte der Herzog von Sussex in dem Interview, dass er sich eine Versöhnung wünsche: "Ich möchte, dass es klappt."

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Instagram / meghan Prinz Archie mit seinem Vater Prinz Harry

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Imago König Charles III. und Königin Camilla verlassen die feierliche Eröffnung des siebten Senedd in Cardiff

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