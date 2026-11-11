Wilde Nächte ade: Heiner Lauterbach nennt sich "spießig"

Heiner Lauterbach (73) hat sein früher ausschweifendes Leben längst gegen einen überraschend geregelten Alltag getauscht. In der Radioshow "Einfach Franzi" von Franziska van Almsick (48) berichtet der Schauspieler, dass wilde Nächte mit Frauen, Alkohol und Drogen für ihn inzwischen der Vergangenheit angehören. Stattdessen beginnt der 73-Jährige seinen Tag teilweise bereits um fünf Uhr morgens und bezeichnet sich mittlerweile selbst als "fast ein bisschen spießig". Eine entscheidende Rolle bei diesem Wandel spiele seine Ehe mit Viktoria Lauterbach (54). Durch die Beziehung habe sich vor allem sein Privatleben im Laufe der Jahre grundlegend verändert.

Mittlerweile unterscheidet Heiner deutlich zwischen seinem Berufsleben und seinem wesentlich ruhigeren Privatalltag. Früher sei das offenbar anders gewesen, denn der Filmstar machte regelmäßig mit seinem ausschweifenden Lebensstil Schlagzeilen. "Bekannt war ich früher wirklich durch die Bild-Zeitung: Schlagzeilen auf der ersten Seite, mehrfach, durch exzessive Geschichten, die in der Regel mit Frauen, Alkohol und Rauschgiften zu tun hatten", erinnert er sich. Inzwischen habe sich sein Leben grundlegend verändert. Doch das Älterwerden bringt für Heiner nicht ausschließlich positive Seiten mit sich. Geistig sieht er durchaus Vorteile, körperlich bemerkt er hingegen zunehmend seine Grenzen. Mitunter falle ihm bereits das Aufstehen und die ersten Schritte danach schwer. Auch bei Arztbesuchen werde ihm das bewusst: "Womit fangen wir denn an? Rechtes Knie, linke Schulter, Halswirbelsäule, untere Wirbelsäule." Sein Fazit in der Radioshow: "Körperlich ist da Luft nach oben beim Älterwerden, aber geistig tut sich da einiges."

Bereits Anfang 2026 hatte Heiner in der NDR-Sendung "Das! Rote Sofa" offen über seine wilden Partyjahre gesprochen. Damals erzählte der Schauspieler, dass er früher reichlich Alkohol getrunken und ausgiebig gefeiert habe. Mittlerweile lebt er allerdings schon seit Jahren abstinent. Seine aktuellen Aussagen machen deutlich, dass sich seit dieser Zeit nicht nur sein Umgang mit Alkohol, sondern auch sein gesamter Lebensrhythmus gewandelt hat. Frühes Aufstehen und feste Routinen gehören inzwischen fest zu seinem Alltag. Auch beruflich zieht Heiner mit zunehmendem Alter deutlichere Grenzen, wie er bei "Einfach Franzi" berichtet. Vor der Kamera und auf der Bühne möchte er nur noch bei Produktionen mitwirken, die seinem persönlichen Geschmack entsprechen.

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Imago Heiner Lauterbach im Juni 2025

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Getty Images Heiner und Viktoria Lauterbach bei der Jubiläumsfeier von Radio Gong in München.

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