Wegen 10 Euro platzt ein Deal bei "Bares für Rares"

Manchmal entscheiden ein paar Euro über einen Deal: Diana Böllinghaus hat in einer Folge von Bares für Rares einen eigentlich sicheren Deal sausen lassen, und das wegen gerade einmal zehn Euro. Zusammen mit ihrem Ehemann Sven (50) kam die Kandidatin in die Trödelshow, um einen Karton mit geerbten Legosteinen zu verkaufen. Die bunten Bausteine haben schon rund 60 Jahre auf dem Buckel. Bei der Expertise nannte das Paar zunächst 100 Euro als Wunschpreis. Experte Sven Deutschmanek hatte jedoch gute Nachrichten für das Ehepaar: Er schätzte das Konvolut auf 120 bis 130 Euro. Der ursprüngliche Wunschpreis war damit durchaus realistisch.

Bei den Händlern kamen die kleinen Spielzeuge gut an. Walter "Waldi" Lehnertz eröffnete die Runde mit seinem typischen Gebot von 80 Euro. Diana und Sven hoben ihre Preisvorstellung daraufhin jedoch kurzerhand auf 120 Euro an. Waldi zeigte sich trotzdem großzügig und erhöhte immerhin noch auf 100 Euro. Damit lag er 20 Euro über seiner ursprünglichen Vorstellung und bei Dianas ursprünglichem Wunschpreis. Diana blieb allerdings hart und bestand auf 110 Euro. So wurde aus dem Verkauf am Ende nichts, und die Legosteine wechselten nicht den Besitzer.

Ein Angebot zum ursprünglichen Wunschpreis – und trotzdem kein Verkauf: So war es auch Gaby Sengstock aus Leverkusen bei "Bares für Rares" ergangen. Sie hatte ein altes Endoskop mitgebracht, das früher in der Humanmedizin zum Einsatz gekommen war und noch funktionierte. Experte Sven hatte den Wert auf 100 bis 120 Euro geschätzt. Gaby selbst hatte sich 100 bis 150 Euro erhofft. Als Waldi im Händlerraum 100 Euro geboten hatte, schien der Deal zum Greifen nah. Doch die Verkäuferin hatte abgelehnt: Sie wollte das Gerät plötzlich doch lieber einem Museum schenken.

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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