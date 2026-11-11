Schauspieler Stacy Keach stirbt mit 85 Jahren nach Krankheit

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Stacy Keach ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler ist im Alter von 85 Jahren gestorben, wie seine Familie gegenüber dem Magazin People bestätigte. Demnach starb der Darsteller in seinem Zuhause im polnischen Magdalenka. Als Todesursache nannten seine Angehörigen eine schwere Herzerkrankung, die schließlich zu Herzversagen geführt habe. Zuvor hatte er über lange Zeit mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seine Ehefrau Malgosia Keach und die weiteren Angehörigen müssen nun Abschied von dem Film- und Fernsehstar nehmen. Mit seinem Tod verliert die Schauspielwelt einen Künstler, dessen Laufbahn sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte. Dabei war Stacy nicht nur vor der Kamera tätig. Auch auf der Theaterbühne und als Sprecher hinterließ er seine Spuren.

Den größten Erfolg seiner TV-Karriere feierte Stacy von 1984 bis 1987 mit der Serie "Mickey Spillane's Mike Hammer". Darin schlüpfte er in die Rolle des harten Ermittlers, der sich auf den Straßen New Yorks mit Gangstern anlegt. Für diese Leistung wurde er sogar für einen Golden Globe nominiert. Die Figur ließ den Schauspieler auch danach nicht los: Von 1997 bis 1998 kehrte er in "Mike Hammer: Private Eye" in seine Paraderolle zurück. Zudem spielte er den Detektiv in mehreren Fernsehfilmen. Doch seine Karriere dauerte Jahrzehnte und hatte noch viel mehr zu bieten. Er spielte in Filmen wie "Die Duellisten", "Viel Rauch um nichts" und "Nebraska" mit. Im Fernsehen hatte er Auftritte in "Prison Break", "Blue Bloods" und "The Blacklist". Auch als Shakespeare-Darsteller auf der Bühne war er sehr gefragt. Außerdem arbeitete er als Synchronsprecher, unter anderem für "Die Simpsons".

In der Erklärung der Familie fand Malgosia bewegende Worte für ihren verstorbenen Mann und hob vor allem seine Stärke während der Krankheit hervor. "Stacy ist friedlich aus dieser Welt geschieden. Er hat so lange mit außergewöhnlichem Mut, Entschlossenheit und Kraft gekämpft. Er war ein wahrer Krieger, der seiner Krankheit mit demselben bemerkenswerten Kampfgeist und derselben Widerstandsfähigkeit begegnete, die sein Leben prägten", heißt es in dem Statement. Gleichzeitig machte die Witwe deutlich, welche Rolle der Schauspieler abseits der Kamera für sie spielte: "Stacy war nicht nur ein legendärer Schauspieler, der von Zuschauern auf der ganzen Welt bewundert und geliebt wurde, sondern auch mein geliebter Ehemann, mein Gefährte und das Herz unserer Familie", betonte Malgosia. Am Ende der Erklärung schreibt die Familie: "Sein Tod hinterlässt eine unermessliche Leere in unserem Leben. Aber sein außergewöhnlicher Geist, seine unvergessliche Stimme und die Liebe, die er so großzügig schenkte, werden für immer bei uns bleiben."

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Getty Images Stacy Keach wird am 31. Juli 2019 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt

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Getty Images Stacy Keach als Detektiv Mike Hammer auf einem Werbeporträt für den Fernsehfilm "The Return of Mickey Spillane's Mike Hammer" von 1986

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