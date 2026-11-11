Lugner-Ex Bahati Venus hat ihren Marzio geheiratet

Bahati 'Kolibri' Venus hat Grund zu feiern: Die Ex von Richard Lugner (†91) hat wieder "Ja!" gesagt und ihren Partner Marzio im italienischen Turin geheiratet. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die Promiflash vorliegt, feierte das Paar seinen großen Tag in zwei Etappen. Zuerst gaben sich die beiden bei einer standesamtlichen Trauung das Jawort. Dabei waren nur die engsten Familienmitglieder der Brautleute anwesend. Danach ging es deutlich größer weiter: Bei einer pompösen Hauptzeremonie feierten Bahati und Marzio ihren neuen gemeinsamen Lebensabschnitt mit insgesamt 100 geladenen Gästen. Eigentlich herrschte ein striktes Handyverbot während der Festlichkeiten, aber daran hielten sich längst nicht alle, wie Bahati nun verrät.

Für ihre beiden Zeremonien erschien Bahati in mehreren verschiedenen Looks. Für die Trauung auf dem Standesamt wählte sie zunächst ein elegantes Kleid, das ihr bis zu den Knien reichte. Das Korsett ist über und über mit Perlen und Glitzersteinchen bestickt und gibt ihr eine geschwungene Silhouette. Zur späteren Hauptzeremonie verwandelte sich die Braut dann in eine echte Prinzessin. Über den kurzen Rock zog sie einen weit ausgestellten bodenlangen Überrock, sodass sich das Tageskleid in eine ausladende Robe mit langer Schleppe verwandelte. Die Inspiration für dieses Outfit lieferte Kaiserin Elisabeth, die vielen als Sisi bekannt ist. Am Abend tauschte sie den Überrock erneut, sodass sie auf der Party in einem Meerjungfrauenkleid mit hohem Beinschlitz glänzte. Trotz des Handyverbots zückten einige Gäste ihre Telefone, um von der Braut ein paar Fotos zu schießen.

Nach ihrer Hochzeit sind Bahati und Marzio im siebten Himmel. Die frisch Vermählten blicken voller Vorfreude auf das, was vor ihnen liegt. "Wir könnten nicht glücklicher sein. Dieser Tag in Turin war für uns voller Emotionen – genau so, wie wir es uns immer erträumt haben. Jetzt freuen wir uns unglaublich auf diesen neuen gemeinsamen Lebensabschnitt", schwärmte Bahati in der Mitteilung. Dank der Aufteilung ihrer Trauungen konnte Bahati sowohl im innigen Kreis ihrer Familie als auch mit all ihren Freunden und Bekannten feiern.

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Christina Noelle Bahati Venus und Marzio an ihrer Hochzeit

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Christina Noelle Bahati Venus und Marzio an ihrer Hochzeit

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