Nach Russell Brands Verurteilung: Neue Klägerin meldet sich

Neue Anschuldigungen gegen Russell Brand (51): Nur wenige Tage nach seiner Verurteilung in Großbritannien meldet sich nun auch in den USA eine Frau mit schweren Vorwürfen gegen den Schauspieler und Comedian. Wie Page Six berichtet, gibt sie an, ein weiteres Opfer des Briten geworden zu sein. Was genau geschehen sein soll, ist bislang allerdings nicht bekannt. Dem Bericht zufolge steht die mutmaßlich Betroffene bereits mit der prominenten US-Anwältin Gloria Allred in Kontakt, um ihre rechtlichen Möglichkeiten zu besprechen. Russell bestreitet derweil jegliches Fehlverhalten.

Die neuen Vorwürfe aus den USA kommen kurz nach dem Ende des Strafprozesses in Großbritannien. Dort hatte eine Jury Russell in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen des sexuellen Übergriffs schuldig gesprochen. Wie Page Six berichtet, muss der Schauspieler nun für zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Während die Schuldsprüche in Großbritannien bereits feststehen, befindet sich die Angelegenheit in den USA jedoch noch in einem frühen Stadium. Ob die Frau Anzeige erstattet, eine Zivilklage einreicht oder von weiteren rechtlichen Schritten absieht, bleibt abzuwarten.

Bereits nach Prozessende waren in Großbritannien weitere Anschuldigungen gegen Russell öffentlich geworden. Zwei Frauen werfen dem Comedian jeweils vor, sie vergewaltigt zu haben. Eine der beiden soll zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Vorfalls erst 16 Jahre alt gewesen sein und noch die Schule besucht haben. Ob es in diesen Fällen zu weiteren Anklagen kommt, ist bislang ebenfalls offen. Die Ermittler wandten sich zudem mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit: Weitere mögliche Betroffene sowie Personen, die Anzeige erstatten möchten, sollen sich bei der Polizei melden.

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Getty Images Russell Brand, Juli 2024

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Getty Images Gloria Allred, Anwältin

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