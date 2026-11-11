Kylie Jenner erneut verklagt: Haushälterin erhebt Vorwürfe

Kylie Jenner (29) muss sich erneut mit schweren Vorwürfen auseinandersetzen. Innerhalb von nur sieben Monaten zieht bereits zum vierten Mal eine ehemalige Haushaltsangestellte gegen sie vor Gericht. Wie Page Six berichtet, hat Dinora Carolina Cabria Amaya vergangene Woche beim Superior Court in Los Angeles Klage gegen den Realitystar, dessen Unternehmen und mehrere Mitarbeiter eingereicht. Sie wirft ihnen unter anderem Diskriminierung wegen einer Behinderung, Vergeltungsmaßnahmen, eine unrechtmäßige Kündigung und mehrere Verstöße gegen das Arbeitsrecht vor. Besonders brisant soll ein Vorfall in Kylies Haus in L.A. gewesen sein: Dinora soll über eine Stunde lang in einem Schrank eingeschlossen gewesen sein. Als sie ihre Vorgesetzte Laura Dooley in Panik um Hilfe bat, soll diese sie ausgelacht und verspottet haben. "Niemand ist im Haus, der dich herauslassen kann, und ich kann das Passwort niemand anderem geben. Du musst einfach warten", soll Laura gesagt haben. Am 6. Februar war Dinora zufolge dann Schluss. Das sei kurz nachdem sie gefragt hatte, warum eine andere Haushälterin Fahrtkosten erstattet bekomme und sie selbst nicht, gewesen.

Laut Klageschrift arbeitete Dinora seit März 2025 für die Kylie-Cosmetics-Gründerin. Bei einer üblichen Sechstagewoche habe sie 40 Dollar pro Stunde bekommen, und zwar in bar. Überstunden, Fahrtzeiten und die Wege zwischen Kylies Anwesen seien allerdings nicht angemessen bezahlt worden. Außerdem schildert die Klägerin zwei Verletzungen bei der Arbeit. Im September 2025 soll sich beim Putzen einer Schublade ein ungesicherter Pfefferspraybehälter entladen haben. Seitdem habe sie anhaltende Probleme mit den Augen gehabt. Einen Monat später sei sie beim Reinigen einer Hundehütte gebissen worden. Weil sie keine ausreichende Hilfe bekommen habe, habe sie sich selbst mit rezeptfreien Medikamenten behandelt. Trotzdem habe sie weiter körperlich schwere Arbeit verrichten müssen. Außerdem habe sie Räume verlassen oder sich außer Sichtweite aufhalten müssen, weil Kylie sie nicht habe sehen wollen. Kylies Anwalt Michael Rhodes weist das gegenüber TMZ und Page Six zurück. Er kündigte an: "Wir lassen uns nicht einschüchtern. Deshalb werden wir diese unbegründeten Fälle energisch verteidigen und freuen uns darauf, unsere Seite der Geschichte darzulegen."

Bereits im April 2026 hatten die früheren Haushälterinnen Angelica Hernandez Vasquez und Juana Delgado Soto Kylie und ihre Unternehmen verklagt. Angelica beklagt unter anderem Benachteiligungen wegen ihrer salvadorianischen Herkunft, ihres katholischen Glaubens und ihres Einwanderungsstatus. Juana Delgado Soto behauptet, sie habe Kylie weder ansehen noch anlächeln dürfen. Zeitweise habe sie sich sogar in einem Badezimmer oder einer Garage verstecken müssen. Im Juni zog dann eine ehemalige Privatköchin vor Gericht, die unter einem Pseudonym auftritt. Sie wirft Kylies Team Schwangerschaftsdiskriminierung und eine unrechtmäßige Kündigung vor. Nach körperlich belastenden Schichten habe sie eine Fehlgeburt erlitten. Alle vier Frauen werden von Anwältin Della Shaker vertreten. "Dieser Fall wirft eine größere Frage auf: Wie viele Hausangestellte haben Angst, rechtswidrige Behandlung zu melden, weil sie glauben, ihre Arbeitgeber seien zu mächtig, um sich ihnen entgegenzustellen?", sagte sie Page Six. Außerdem betonte sie: "Die Wahrheit sollte niemals hinter Reichtum, Angst oder Schweigen begraben werden. Niemand sollte Angst davor haben, die Wahrheit auszusprechen." Alle Vorwürfe stammen aus den Klageschriften und sind vor Gericht bisher nicht bewiesen.

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Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von A24s "Marty Supreme", 2025

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Imago Kylie Jenner im Mai 2026

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