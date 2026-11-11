Richter erläutert mildernde Umstände für Russell Brands Haft

Russell Brand (51) muss für mehr als zehn Jahre hinter Gitter! Am Montag verurteilte ein Londoner Gericht den Schauspieler und ehemaligen Comedian wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe zu insgesamt zehn Jahren und sechs Monaten Haft. Wie Daily Express berichtet, berücksichtigte Richter Mr Justice Bennathan bei der Festlegung des Strafmaßes allerdings auch mehrere mildernde Umstände. So habe Russell keine relevanten Vorstrafen und seine letzte Tat liege mittlerweile 17 Jahre zurück. Zudem rechnete ihm der Richter positiv an, dass er sich in den vergangenen Jahren für Menschen mit Suchterkrankungen eingesetzt habe. Trotz dieser entlastenden Faktoren fand der Richter im Gerichtssaal deutliche Worte für das Verhalten des Briten.

Bei der Urteilsverkündung fand Richter Mr Justice Bennathan deutliche Worte für Russell Brand. Er attestierte dem ehemaligen Comedian eine "erschütternde Arroganz" und erklärte, dass ihn sein Prominentenstatus lange Zeit geschützt habe. Russell habe offenbar geglaubt, sich alles erlauben zu können, während sein Umfeld dessen Verhalten auf dem Höhepunkt seiner Karriere geduldet habe. Anschließend wandte er sich direkt an den Verurteilten: "Egal, was Frauen tragen, wohin sie gehen oder was sie trinken: Sie behalten das Recht, Nein zu sagen und vor den Strafgerichten Gerechtigkeit zu verlangen, wenn Sexualstraftäter wie Sie, Mr. Brand, ohne ihre Zustimmung handeln." Von den insgesamt zehneinhalb Jahren Haft entfallen neun Jahre auf die Vergewaltigung und weitere eineinhalb Jahre auf die drei sexuellen Übergriffe. Voraussichtlich wird Russell zwei Drittel seiner Strafe im Gefängnis verbringen, bevor er unter Auflagen entlassen werden kann.

Bereits in der vergangenen Woche hatte eine Jury Russell Brand in allen vier Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Taten an mehreren Frauen sollen sich zwischen 2004 und 2009 ereignet haben, wobei der Schauspieler sämtliche Vorwürfe bis zuletzt bestritten und auf nicht schuldig plädiert hatte. Bei der Verkündung des Strafmaßes war auch seine Ehefrau Laura Gallacher (39) anwesend, die weiterhin zu ihrem Mann stehen will. Als Russell schließlich in die Zellen abgeführt wurde, wandte er sich laut Daily Express mit wenigen Worten an sie: "Wir werden klarkommen." Auch die Auswirkungen der Haftstrafe auf seine Familie ließ der Richter nicht unerwähnt. "Die Haft wird Ihren Kindern die Anwesenheit ihres Vaters nehmen. Dieser traurige Verlust für sie ist jedoch durch Ihre schweren Straftaten verursacht worden", erklärte er. Russell selbst soll während der gesamten Urteilsverkündung keine sichtbaren Emotionen gezeigt haben.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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