David Walliams bestreitet brisanten "Schweigegeld"-Vorwurf

David Walliams (55) bestreitet, einem früheren Mitarbeiter von "Britain's Got Talent" 300 Pfund Schweigegeld gezahlt zu haben. Der Mann, der in einer ITV-Dokumentation unter dem Pseudonym "Mark" auftritt, betreute 2017 während einer Woche mit Liveshows die Jurymitglieder und ihre Gäste. Für eine Aufgabe sei er damals in Davids Garderobe gerufen worden. Dort habe der Comedian nach dem Duschen nur ein Handtuch getragen. Zwei sehr junge Personen seien ebenfalls im Raum gewesen. Mark habe die Situation als unangenehm empfunden. Am Ende der Staffel habe David ihm einen Umschlag mit einer unterschriebenen Karte und 300 Pfund gegeben. Als er einer Produktionskoordinatorin davon erzählt habe, soll sie laut ITV gesagt haben: "Oh, da ist dein Schweigegeld."

David weist diese Deutung zurück. Es habe nichts zu vertuschen gegeben, und er habe den Mitarbeitern jedes Jahr Trinkgeld gegeben. Die 300 Pfund für Mark hätten laut David dem üblichen Betrag entsprochen. Die Schilderung des früheren Mitarbeiters bezeichnet der Comedian als Verleumdung. Marks Geschichte ist Teil einer gemeinsamen Recherche von The Guardian und ITV News über Davids mutmaßliches Verhalten gegenüber Frauen und Kolleginnen. Der Brite hatte versucht, die Veröffentlichung mit einer einstweiligen Verfügung zu verhindern. Das Gericht lehnte seinen Antrag ab. Anschließend ließ er die Frist verstreichen, innerhalb derer er das Berufungsgericht hätte anrufen können.

Mehrere Frauen werfen David sexuelles Fehlverhalten vor. Einigen von ihnen soll er sich gezielt genähert haben, als sie noch Teenagerinnen waren. David weist die Vorwürfe zurück und bestreitet, seine Bekanntheit ausgenutzt zu haben. Gegenüber The Guardian und ITV News erklärte er: "Im Rückblick erkenne ich, dass ich mich gegenüber anderen Menschen, mit denen ich unverbindliche sexuelle Beziehungen hatte, zeitweise gedankenlos verhalten habe [...] Ich erkenne, dass ich die Gefühle anderer nicht immer angemessen berücksichtigt habe. Das bedauere ich." Weiter sagte er: "Ich bin kein Sexualstraftäter [...] Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen [...] Es erschüttert mich, dass einige der Frauen, die ich vor zehn bis zwanzig Jahren kennengelernt habe, nun Verletzung oder Wut mir gegenüber zum Ausdruck gebracht haben." Die Independent Talent Group hat die Zusammenarbeit mit dem Kinderbuchautor nach fast 20 Jahren mit sofortiger Wirkung beendet. Zuvor hatten die Medien berichtet, er habe seine Prominenz genutzt, um Frauen und zum Teil erst 15-jährige Mädchen zu kontaktieren. Einige von ihnen soll er über "Britain's Got Talent" kennengelernt haben.

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Photo by John Phillips/Getty Images Comedian David Walliams bei den National Television Awards 2018

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Getty Images David Walliams im Buckingham Palace, November 2018

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