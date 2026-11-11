Mutterschaft ist für Lashana Lynch Lektion für eigenes Leben

Lashana Lynch (38) ist 2025 erstmals Mutter geworden. Die Mutterschaft hat sie bereits einiges gelehrt – vor allem über sich selbst und den Blick auf das Leben. "[Elternschaft] war eine Lektion darin, sich selbst als Person wieder neu zu entdecken. Alles, was ich in der frühen Mutterschaft lerne, sickert inzwischen auch in andere Lebensbereiche ein, denn das ist das Wichtigste in meinem Leben – und davon profitieren alle", erklärt die Schauspielerin im Interview mit Elle.

Ihr bisheriges Leben habe die Marvel-Berühmtheit immer nach Plan gelebt: "Ich habe in meinem Leben immer alles wie ein Tetrisspiel behandelt, aber das funktioniert nicht mehr. Ich musste lernen, einen Schritt zurückzutreten und nicht länger mit dem zu ringen, was ich dachte, wie [Mutterschaft] sein sollte." Vielmehr durfte sie lernen, sich darauf einzulassen, was tatsächlich vor ihr liege.

Lashanas Kind stammt aus der Beziehung mit dem Schauspieler Zackary Momoh. Die Baby-News machte die "The Day of the Jackal"-Darstellerin im Oktober 2024 überraschend bei der Premiere der Serie bekannt. In ein eng anliegendes Kleid gehüllt posierte die Britin auf dem roten Teppich und setzte ihren Babybauch gekonnt in Szene. Wann der gemeinsame Nachwuchs dann das Licht der Welt erblickte, das Geschlecht oder den Namen verriet das Paar bisher nicht.

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Getty Images Lashana Lynch, Schauspielerin

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Getty Images Zackary Momoh und Lashana Lynch beim "Children Of Blood & Bone"-Event des American Black Film Festival in London

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