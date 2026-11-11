Mit Helikopter: Dritter Kandidat muss "7 vs. Wild" abbrechen

Bei 7 vs. Wild ist ein weiterer Teilnehmer vorzeitig raus: Matthias Steiner (44) hat sein Survivalabenteuer in Folge sechs der aktuellen Staffel beendet und den Code Yellow gedrückt. Seit seiner Aussetzung hatte der Sportler rund 48 Stunden lang kein Auge zugetan, denn zahlreiche Moskitostiche ließen ihm keine Ruhe. Für Matthias, der an Typ-1-Diabetes erkrankt ist, wurde die Situation dadurch zunehmend zum gesundheitlichen Risiko. Mit dem fehlenden Schlaf lässt nämlich auch seine Aufmerksamkeit nach, und die ist unter den harten Bedingungen vor Ort dringend nötig. "Das hältst du keine sieben Tage durch", begründet er in der Show seine Entscheidung. Und weiter: "Ich bin so dünnhäutig, weil ich einfach keinen Schlaf mehr habe." Den Heimweg tritt er schließlich nicht zu Fuß, sondern per Helikopter an. Nach Mike und Nika ist Matthias damit schon der dritte Kandidat, der die Staffel vorzeitig verlassen muss.

Als die Einsatzkräfte bei Matthias eintreffen, wird ihnen das Ausmaß seines Schlafentzugs schnell bewusst. Obwohl der Sportler bereits rund zwei Tage lang keine Erholung bekommen hat, versichert er, noch fit zu sein und den Weg zu Fuß bewältigen zu können. Dennoch willigt er ein, mit dem Rettungshelikopter abgeholt zu werden. Der Einsatz bleibt den anderen Teilnehmern allerdings nicht verborgen. Als sie den Hubschrauber bemerken, befürchten sie zunächst das Schlimmste: einen Code Red, der für eine lebensbedrohliche Notlage steht. Besonders Simon geht die Sorge um seinen Mitstreiter nahe, er muss sogar weinen. "Wir haben gesagt, hoffentlich sehen oder hören wir keinen Hubschrauber", schildert er in der Sendung. Die Befürchtung der Kandidaten, dass einem von ihnen etwas Ernstes zugestoßen sein könnte, bestätigt sich in diesem Fall jedoch nicht – Matthias verlässt das Abenteuer per Code Yellow.

Dass ihm die Moskitos in der Dominikanischen Republik ordentlich zugesetzt hatten, hatte Matthias schon nach den Dreharbeiten verraten. Der ehemalige Gewichtheber bezeichnete das Abenteuer damals gegenüber Bild als echte Grenzerfahrung. Sein größtes Problem seien dabei weder wilde Tiere noch der Hunger gewesen, sondern die ständigen Attacken der Insekten. Diese hätten ihn sowohl körperlich als auch mental belastet. Seiner Schilderung nach wurde er vom ersten Moment an alle paar Sekunden gestochen, manchmal sogar mehrmals an derselben Stelle. Am Ende sei sein ganzer Körper mit Stichen übersät gewesen, schilderte der Sportler damals. Mit dem nun ausgestrahlten Ausstieg wird deutlich, welche Folgen die Dauerattacken der kleinen Blutsauger für seine Teilnahme an "7 vs. Wild Sierra El Diablo" hatten: Wegen des anhaltenden Schlafentzugs blieb Matthias nichts anderes übrig, als das Experiment per Code Yellow zu beenden.

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Amazon Prime Der Cast der 6. Staffel "7 vs. Wild – Sierra El Diablo"

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Amazon Prime Matthias Steiner als Teilnehmer bei "7 vs. Wild", Staffel 6

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