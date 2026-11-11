Alte Aufnahmen setzen David Walliams weiter unter Druck

David Walliams (55) muss sich aktuell mit schweren Vorwürfen auseinandersetzen. Jetzt sorgen zusätzlich alte Aufnahmen aus dem Jahr 2007 für Aufsehen: Während einer "Little Britain"-Show in Australien holte der damals 36-jährige Comedian drei Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren für das Spiel "Hide the Sausage" auf die Bühne. Zunächst ließ er sich das Alter der Jugendlichen bestätigen. Als einer von ihnen sein Alter mit 16 Jahren angab, soll David laut The Sun laut "Bingo" ins Mikro gerufen haben – und drückte dem Jungen dann einen dicken Kuss auf den Mund. Dann bückte er sich und zog ihm die Hose herunter. Aufnahmen des Abends zeigen, dass der Junge verzweifelt versuchte, sich zu bedecken. Doch David stichelte nur: "Du bist ziemlich groß für 16, oder? Das werde ich dem Richter sagen!" Die BBC prüft nun alle Inhalte mit und von David, die auf ihren Plattformen abrufbar sind.

Auslöser dieser neuen Prüfungen sind Anschuldigungen, die eine dreijährige gemeinsame Recherche von ITV News und The Guardian öffentlich gemacht hat. Daraus ging hervor, dass mehrere Frauen dem Comedian unabhängig voneinander vorwerfen, sich ihnen unerwünscht sexuell angenähert zu haben. Die Betroffenen sollen damals Teenager oder junge, verletzliche Frauen gewesen sein. Eine Frau, die unter dem Pseudonym Jade auftritt, gibt an, David habe sie 2007 über MySpace angeschrieben. Dabei soll ihr dort hinterlegtes Geburtsdatum gezeigt haben, dass sie erst 15 Jahre alt war. Sie sollen sich in einem Londoner Café getroffen haben, wo David sie geküsst und dann mit zu sich nach Hause genommen habe. In seinem Haus soll er ihr Oberteil hochgeschoben, an ihrer Brust gesaugt und versucht haben, ihre Hand in seine Hose zu führen. Sie habe ihn zurückgewiesen, doch David habe dennoch vorgeschlagen, bis zu ihrem 16. Geburtstag zu warten und in Kontakt zu bleiben. In der ITV-Doku erklärte sie: "Ich wollte nicht auf diese Weise berührt werden. Ich meine, ich war erst 15 Jahre alt."

Im Jahr 2007 trat David mit "Little Britain" auf. Kurz vor dem mutmaßlichen Treffen mit Jade hatte er seinen 36. Geburtstag gefeiert. Außerdem war er nach seiner Durchquerung des Ärmelkanals für Sport Relief, bei der mehr als eine Million Pfund an Spenden zusammenkamen, als besonders einflussreiche Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ausgezeichnet worden. Zunächst trat David nur als anonymer Antragsteller, der die Veröffentlichung der Vorwürfe durch ITN und Guardian News and Media vor Gericht verhindern wollte. Doch ein Richter wies seinen Antrag auf einstweilige Verfügung ab, womit sein Name letztendlich doch öffentlich wurde. David streitet jegliches Fehlverhalten ab. Gegenüber ITV News und The Guardian betonte er: "Ich bin kein Sexualstraftäter ... Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen."

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Getty Images David Walliams bei den BAFTA Awards, Mai 2019

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Getty Images David Walliams im Buckingham Palace, November 2018

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