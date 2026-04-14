Maya Lauterbach stellt klar: Keine wilden Partys wie Papa

Maya Lauterbach (23) spricht jetzt ganz offen darüber, dass sie so gar nicht auf wilde Partynächte à la Heiner Lauterbach (73) steht. In einem Gespräch mit Bunte erzählte die Nachwuchsschauspielerin, dass sie schon mit zwei Jahren gemeinsam mit ihrem berühmten Papa vor der Kamera stand – Erinnerungen, die sie bis heute prägen. Privat tickt Maya aber ganz anders als der Schauspieler, der seine Tochter einmal als eher konservativ beschrieben hat. Während Heiner früher jedes Wochenende um die Häuser gezogen sein soll, macht seine Tochter klar: "Im Vergleich zu ihm und seiner Jugend ist eigentlich jeder konservativ. Ich gehe nicht jedes Wochenende auf große Partys und feiere so viel wie er früher."

Statt in Clubs zu versacken, verbringt Maya ihre Abende lieber im kleinen Kreis. Sie genießt es, Menschen um sich zu haben, mit denen sie viel lachen kann. Am liebsten kocht sie mit Freunden, macht Spieleabende oder sitzt einfach stundenlang mit ihnen zusammen und quatscht. Ihre ruhige Art und ihre Ausgeglichenheit führt sie direkt auf ihr Elternhaus zurück. Von Heiner und ihrer Mutter bekomme sie täglich Lebensweisheiten mit auf den Weg. Besonders ein Spruch von ihrem Vater habe sich eingebrannt: Man müsse ehrgeizig bleiben und gleichzeitig ein guter Mensch sein.

Gerade weil Heiner in der Vergangenheit offen über seine eigene wilde Partykarriere gesprochen hat, wirkt der Lebensstil seiner Tochter wie ein bewusster Kontrast. Der Schauspieler hatte kürzlich in der NDR-Sendung "Das! Rote Sofa" erzählt, wie intensiv er früher gefeiert hat. Heute scheint in der Familie vor allem eine Botschaft im Mittelpunkt zu stehen: Dankbarkeit und Bodenhaftung. Maya macht deutlich, dass sie sich ihrer privilegierten Ausgangslage sehr bewusst ist und Erfolg für sie nur dann etwas zählt, wenn sie ihn sich selbst erarbeitet.

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Instagram / maya.lauterbach Maya Lauterbach, Schauspielerin

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Imago Heiner Lauterbach im Juni 2025

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