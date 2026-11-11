Das sind die Drehorte zur "Campus Drivers"-Buchverfilmung

Die Buchverfilmung "Campus Drivers" erzählt nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern nimmt die Zuschauer auch mit an die französische Riviera. Gedreht wurde die Serie von Prime Video zwischen Oktober 2025 und Januar 2026 an der Côte d'Azur im Südosten Frankreichs. Die wichtigsten Drehregionen lagen laut der Südwest Presse im Département Alpes-Maritimes: Nizza, Cannes und Antibes. Außerdem filmte das Team in Villeneuve-Loubet, das zwischen Nizza und Antibes liegt. Besonders ins Auge fällt die fiktive Eliteuniversität Belrose. Ihr Gesicht verdankt sie der Villa Eilenroc am Cap d'Antibes, die der Produktion für sechs Drehtage ihre Türen öffnete. Wer sich dort aber für ein Studium einschreiben möchte, wird enttäuscht: In Wirklichkeit ist das prachtvolle Anwesen keine Hochschule.

Neben der Villa nutzte die Produktion auch einen geschichtsträchtigen Ort in Nizza: die Studios de la Victorine. Der sieben Hektar große Studiokomplex trägt wegen seiner langen Filmgeschichte die Beinamen "Little Hollywood" und "französische Cinecittà" der Côte d'Azur. Ein echter Blickfang ist zudem die Marina Baie des Anges in Villeneuve-Loubet. Die Wohnanlage liegt direkt am Meer und fällt durch ihre ungewöhnliche, wellenförmige Architektur sofort auf. In der Serie diente sie offenbar als Kulisse für Lanes Wohnung. Auch auf den Straßen der Region war das Filmteam unterwegs. Weitere Außenaufnahmen entstanden unter anderem an der Avenue André Sella in Antibes. Offenbar machte die Produktion außerdem an mehreren Stränden Station. Sowohl die Plage des Ondes als auch die Plage du Port Mallet sollen als Drehorte für die sechsteilige Serie gedient haben.

Seit dem 6. November 2026 können Fans die erste Staffel von "Campus Drivers" bei Prime Video streamen. Sie besteht aus sechs Folgen und basiert auf der Buchreihe der französischen Autorin C. S. Quill. Die Hauptrollen spielen Carmen Kassovitz als Loïs und Baptiste Masseline (26) als Lane. Die beiden Figuren lernen sich an der fiktiven Belrose University kennen. Durch eine unerwartete Wendung kommen sich die Studentin und ihr Kommilitone zunehmend näher. Dabei bestimmt nicht allein das Leben auf dem Campus ihre Beziehung. Eine ursprünglich gar nicht vorgesehene Wohngemeinschaft bringt die beiden auch abseits der Universität zusammen und verändert ihre Dynamik. Zwischen Vorlesungen, gemeinsamem Alltag und neuen Gefühlen entsteht so romantisches Chaos. Die glamourösen Villen, Strände und Küstenbauten der Riviera bilden dabei den Hintergrund für Loïs' und Lanes turbulente Annäherung.

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Amazon MGM Studios Carmen Kassovitz und Baptiste Masseline in "Campus Drivers"

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Amazon MGM Studios Baptiste Masseline und Carmen Kassovitz in "Campus Drivers"

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