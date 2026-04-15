Maya Lauterbach erobert ZDF-Krimi ohne ihren Vater

Maya Lauterbach (23) geht den nächsten großen Schritt in ihrer Karriere: Die Nachwuchsschauspielerin stand für eine neue Folge der ZDF-Krimireihe "Helen Dorn" vor der Kamera – und das erstmals komplett ohne die Unterstützung ihres berühmten Vaters Heiner Lauterbach (73). Gegenüber Bunte verriet Maya, wie sich dieser Solojob für sie anfühlt und was ihre Eltern wirklich von ihren Schauspielplänen halten. Schon als Kleinkind stand sie mit Heiner vor der Kamera, nun will sie sich im harten TV-Geschäft allein beweisen und ihren eigenen Weg im Rampenlicht gehen.

Das Drehen ohne ihren Vater ist für Maya eine bewusste Entscheidung für ihren eigenen Weg. "Es ist immer witzig, mit einer so vertrauten Person zu drehen, wir haben extrem viel Spaß zusammen. Gleichzeitig finde ich es schön, allein zu drehen und mein eigenes Ding zu machen", erklärte sie. Dabei betonte die Nachwuchsdarstellerin, dass ihre Eltern sie zu diesem Beruf nie gedrängt hätten – im Gegenteil: "Ich glaube sogar, es hätte meinem Vater eher gefreut, wenn ich mich für einen anderen Beruf entschieden hätte. Er weiß, wie hart der Job ist." Gleichzeitig ist Maya dankbar für die Unterstützung und Lebensweisheiten, die ihre Eltern ihr mitgeben.

Erste Erfahrungen vor der Kamera sammelte Maya bereits im Kleinkindalter – mit gerade einmal zwei Jahren stand sie das erste Mal gemeinsam mit Heiner vor der Kamera. "Eine Zeit, an die ich mich sehr gern zurückerinnere", sagte sie dazu. Trotz dieses privilegierten Starts ins Showbusiness macht sich die junge Schauspielerin keine Illusionen darüber, was es braucht, um in der Branche Fuß zu fassen: "Man muss sich bewusst sein, wie viel Glück man im Leben hat – ich bin sehr dankbar dafür. Am Ende des Tages muss sich jeder selbst beweisen."

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Instagram / maya.lauterbach Maya Lauterbach, Schauspielerin

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Getty Images Heiner und Viktoria Lauterbach bei der Jubiläumsfeier von Radio Gong in München.

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