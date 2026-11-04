Fans sauer auf Ricky bei Marathon-Date mit Ariana Grande

Ariana Grande (33) und Ricky Alvarez (35) stehen derzeit unfreiwillig im Mittelpunkt einer Diskussion in den sozialen Medien. Wie Entertainment Weekly berichtet, wurde das Paar am Rande des New-York-Marathons in Manhattan von der Contentcreatorin Ella Schweiger angesprochen. Sie bat die beiden für ihr Projekt "Ella's Envelope" um ein paar aufmunternde Worte für die Läufer. Ariana ließ sich nicht lange bitten und griff zum Stift. Auf ein Klemmbrett schrieb sie "Du hast es geschafft!", ergänzte einige kleine Herzen und setzte gemeinsam mit Ricky ihre Unterschrift darunter: "Ari + Ricky". Die Botschaft wurde später einer überraschten Marathonläuferin überreicht. Doch statt der netten Geste beschäftigt viele Fans inzwischen vor allem das Video der Contentcreatorin, das die Begegnung festhält. Während Ariana Stift, Klemmbrett und ein Getränk gleichzeitig in den Händen hielt, stand Ricky daneben, ohne ihr etwas abzunehmen. Auch sein Gesichtsausdruck blieb den Zuschauern nicht verborgen. In den Kommentaren wurde er von einigen als wenig begeistert wahrgenommen.

Unter dem Video sammeln sich inzwischen zahlreiche kritische Kommentare. Viele Nutzer finden Rickys Verhalten unhöflich und bemängeln, dass er Ariana in diesem Moment nicht zur Hand ging. "Igitt, er hat mir bei dieser ganzen Begegnung ein richtig ungutes Gefühl gegeben. Ich hoffe, ich irre mich", schrieb ein Instagram-Nutzer. Ein anderer nahm die Szene mit Sarkasmus aufs Korn: "Und gut gemacht, Ricky, dass du Ariana Grande nicht das Getränk abgenommen und es für sie gehalten hast, während sie geschrieben hat." Einige Kommentatoren stellen sogar infrage, ob Ricky der richtige Partner für den Popstar ist. "Stell dir vor, du bist Ariana Grande und hast diesen Typen als Partner", heißt es in einem weiteren Beitrag. Ariana und Ricky haben sich zu den kritischen Reaktionen bislang nicht öffentlich geäußert.

Erst vor wenigen Wochen gewährte Ariana ihren Fans einen besonders persönlichen Einblick in ihre Beziehung zu Ricky. Zum Abschluss ihrer "Eternal Sunshine"-Tour in der Londoner O2 Arena veröffentlichte sie einen emotionalen Rückblick auf die vergangenen Monate. Wie The Blast berichtet, zeigt eine Szene daraus, wie sich die Sängerin in der menschenleeren Halle vom Bühnenrand zu ihrem Partner hinunterbeugt und ihn küsst. Begleitet wurde das Video von einer bewegenden Botschaft: "Diese Erfahrung hat mir mehr bedeutet, als Worte es jemals ausdrücken könnten ... 'Ich liebe euch' reicht nicht annähernd aus. Danke. Aus tiefstem Herzen. Für immer eure Ariana." Auch abseits der Bühne gibt es Hinweise auf die enge Verbindung der beiden: Bei der Sängerin und dem Tänzer und Fotografen wurden offenbar Partnertattoos am Schlüsselbein entdeckt. Beide tragen den Schriftzug "I do love you". Nach dem Tourabschluss ist für Ariana erst einmal eine Auszeit angesagt. Insidern zufolge möchte sie die Zeit nutzen, um nach den intensiven Arbeitsmonaten wieder mehr Raum für ihre Familie, enge Freunde und Ricky zu haben.

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Imago Ariana Grande mit Freund Ricky Alvarez bei der Ankunft am Tokyo International Airport, 11. April 2016

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Instagram / arianagrande Ricky Álvarez und Ariana Grande, Herbst 2026

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