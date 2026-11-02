Mit Ricky: Ariana Grande überrascht mit seltenen Pärchenpics

Ariana Grande (33) gewährt ihren Fans einen seltenen Blick in ihr Liebesleben. Die Sängerin veröffentlicht auf Instagram einige private Schnappschüsse. Zwischen den zahlreichen Aufnahmen finden sich auch zwei Pärchenfotos mit ihrem Freund Ricky Alvarez (35), die sofort ins Auge fallen. Auf einem der Bilder liegen sich die Musikerin und der Tänzer eng umschlungen in den Armen und blicken sich verliebt an. Beide tragen passend zur Jahreszeit herbstliche Outfits, im Hintergrund sind Bäume zu erkennen. Auf einem weiteren Foto drückt Ariana ihrem Liebsten einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. Ricky hat die Augen geschlossen und ein leichtes Lächeln umspielt seine Lippen. Ihre Bildunterschrift hält die Schauspielerin schlicht. Sie kommentiert ein Herz und drei Ausrufezeichen.

Bei ihren Followern kommen die liebevollen Aufnahmen prima an. In der Kommentarspalte freuen sie sich über Arianas Glück. "So viel Liebe hier", schwärmt ein User. Ein anderer schreibt wiederum: "Liebe dich." Außerdem heißt es: "Ich bin so glücklich für dich" und "Ein wundervoller Fotodump." Aber nicht nur ihre Anhänger melden sich zu Wort. Auch ihr Wicked-Kollege Jeff Goldblum (74) hinterlässt einen Gruß. Der Schauspieler kommentiert mehrere pinke Herzemojis. Besonders herzlich fällt die Reaktion eines Familienmitglieds aus: Arianas Bruder Frankie Grande (43) schwärmt: "Süßes, glückliches Mädchen! Ich liebe dich so!"

Seit ein paar Monaten wird sogar gemunkelt, dass Ariana und Ricky bereits verlobt seien. Auslöser waren unter anderem angebliche Shoppingtouren des Tänzers. Die Popculture-Influencerin Lauren is Gossip hatte auf TikTok berichtet, Ricky sei mit Arianas Mutter vor einem Juweliergeschäft gesehen worden. Der Laden soll auf Verlobungsringe spezialisiert gewesen sein. Außerdem war von einem Besuch in einem Geschäft für teure Herrenanzüge die Rede gewesen. Für die Influencerin waren das verdächtige Hinweise. Eine offizielle Bestätigung der Verlobungsgerüchte gab es bisher allerdings nicht.

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Instagram / arianagrande Ricky Álvarez und Ariana Grande, Herbst 2026

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Instagram / arianagrande Ricky Álvarez und Ariana Grande, Herbst 2026

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