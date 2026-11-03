Eine Expertin analysiert Ariana Grandes und Rickys Liebe

Ariana Grande (33) und Ricky Alvarez (35) zeigen sich wieder als Paar – und das ziemlich öffentlich. Nach einem Spaziergang durch New York veröffentlichte die Sängerin mehrere Fotos in ihren Netzwerken, auf denen der Tänzer und sie eng umschlungen stehen, sich verliebt ansehen und liebevoll miteinander umgehen. Inbaal Honigman, die seit mehr als zwei Jahrzehnten die Körpersprache von Prominenten deutet, hat die Bilder für OLBG ausgewertet und ihre Einschätzung Showbiz Cheat Sheet mitgeteilt. Für sie ist klar: Die Haltung der beiden spricht für Halt, Schutz und tiefe emotionale Nähe. "Die Fotos von Ricky und Ariana zeichnen ein Bild von Hingabe und gegenseitiger Unterstützung. Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass sie im Moment aufeinander angewiesen sind und jeder von ihnen für den anderen das wichtigste Unterstützungsnetzwerk darstellt", erklärt sie.

Im Mittelpunkt von Inbaals Analyse steht die Umarmung. Ricky hält Ariana mit beiden Armen an der Taille fest, seine Hände sind hinter ihrem Rücken ineinander verschränkt. Diese Haltung gleiche einem schützenden Gürtel und stehe für Geborgenheit und Zärtlichkeit, so die Expertin. Zugleich zeige sie, dass er seine Freundin emotional möglichst nah bei sich haben will. Ariana wiederum legt die Arme um Rickys Schultern und stellt sich auf die Zehenspitzen. Trotz des Größenunterschieds ginge die Umarmung laut Inbaal auch mit flachen Füßen. Das bewusst instabilere Stehen sei daher ein Zeichen von Zutrauen: Ricky soll sie tragen, ihr Sicherheit geben und sie trösten. "Arianas erhobene Fersen lassen Ricky wissen, dass sie ihm vollkommen vertraut, sie festzuhalten und nicht loszulassen. Ihr ununterbrochener Blickkontakt deutet darauf hin, dass ihre Beziehung auf Intimität und einem gemeinsamen Gefühl von Sicherheit basiert", erläutert die Expertin.

Eine weitere Geste liest Inbaal als besonders aussagekräftig: Ariana küsst Ricky auf die Stirn. Anders als ein leidenschaftlicher Kuss stehe dieser für Respekt, ehrliche Zuneigung und den Wunsch, den Partner zu behüten. "Diese Art des Kusses zeigt, dass die Beziehung von Ricky und Ariana keine Affäre, sondern für beide eine tiefgreifende emotionale Erfahrung ist", betont die Körperspracheexpertin gegenüber Showbiz Cheat Sheet. Dass beide dabei sanft die Augen geschlossen halten, verstärke den Eindruck von Vertrautheit und Geborgenheit. Neu ist die Verbindung der beiden allerdings nicht: Schon 2015 und 2016 waren die Sängerin und der Tänzer zusammen. Nach der Trennung damals haben sie wieder zueinandergefunden und präsentieren sich jetzt erneut als eng verbundenes Paar.

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Instagram / arianagrande Ricky Álvarez und Ariana Grande, Herbst 2026

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Instagram / arianagrande Ricky Álvarez und Ariana Grande, Herbst 2026

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