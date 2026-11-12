Nach Ehe-Aus schwärmt Cameron Mathison von seiner Neuen

Cameron Mathison (57) hat nach dem Ende seiner langjährigen Ehe mit Vanessa Mathison wieder sein Herz verschenkt. Der Schauspieler führt seit rund sieben Monaten eine Beziehung mit Taelyr Robinson. In der neuesten Folge des iHeartRadio-Podcasts "I Do, Part 2" sprach er jetzt offen über sein neues Liebesglück. Kennengelernt haben sich Cameron und Taelyr über die exklusive Datingapp Raya. Aus dem ersten Kontakt wurde schnell mehr, denn seit etwa April sind die beiden offiziell ein Paar. Lange hielten sie ihre Liebe allerdings weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auf Instagram zeigen sich die Turteltauben mittlerweile ganz offen zusammen und haben ihre Liebe damit auch für ihre Follower offiziell gemacht. Im Gespräch mit den Podcast-Gastgebern Daisy Fuentes und Richard Marx (63) konnte Cameron seine Begeisterung für Taelyr kaum verbergen. Dabei machte er deutlich, dass ihn sowohl ihr Charakter als auch die zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen ihnen faszinieren.

Im Podcast fand Cameron besonders liebevolle Worte für seine neue Partnerin. "Taelyr ist einfach eine unglaublich freundliche, liebe, kluge, lustige, abenteuerlustige, unterstützende und ermutigende Frau", schwärmte er bei "I Do, Part 2". Vor allem die vielen Gemeinsamkeiten haben es ihm angetan: "Es ist einfach unglaublich. Wir haben unheimlich viel gemeinsam, und ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich nach 20 Jahren mit Vanessa noch einmal so viel mit jemandem gemeinsam haben würde." Die Liebe öffentlich zu zeigen, sei vor allem für die jüngere Taelyr ein großer Schritt gewesen. Er selbst halte sein Privatleben normalerweise lieber für sich, lerne in der Partnerschaft aber, Kompromisse einzugehen. Zu Taelyrs Geburtstag teilte er Ende Oktober eine gemeinsame Bilderreihe, darunter ein Foto von einer Gala der Dream Center Foundation. Auf Instagram schrieb er dazu: "Wunderschön von innen und außen und irgendwie von innen sogar noch mehr. Alles Gute zum Geburtstag, Schönheit. Die Welt kann sich glücklich schätzen, dich zu haben. Und ich auch."

Vor seiner neuen Beziehung war Cameron 22 Jahre lang mit Vanessa verheiratet. Nach der Trennung musste sich der frühere "All My Children"- und "General Hospital"-Darsteller erst einmal an das Daten gewöhnen. Schon beim "I Choose Me"-Live-Summit von Jennie Garth (54) und iHeartPodcasts im April hatte er angedeutet, eine besondere Frau kennengelernt zu haben. Damals erklärte der Schauspieler, dass sich daraus inzwischen eine festere Beziehung entwickelt habe. Ihren Namen behielt er damals allerdings noch für sich. Mit Vanessa hat Cameron zwei gemeinsame Kinder. Trotz der schwierigen Zeit rund um die Trennung setzen beide auf ein freundschaftliches Verhältnis und kümmern sich gemeinsam um den Nachwuchs. Groll gegen seine ehemalige Frau wolle Cameron nicht hegen. "In meinem Leben ist kein Platz für Wut und Groll. Ich versuche, alles zu tun, was ich kann, um sie zu unterstützen, und ich spüre diese Unterstützung auch wirklich von ihr", erklärte er bei dem Live-Summit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cameron Mathison im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / cameronmathison Cameron Mathison und Taelyr Robinson

Anzeige Anzeige