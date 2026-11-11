Marvel-Star Simu Liu zeigt seine Muskeln in knappen Shorts

Simu Liu (37) lässt beim Training tief blicken. In einem neuen Clip auf Instagram zeigt sich der Schauspieler jetzt oberkörperfrei und präsentiert seinen durchtrainierten Körper. Mehr als eine kurze Shorts trägt der Marvel-Star beim Workout im Fitnessstudio nicht. Dort arbeitet er hart daran, wieder in Superheldenform zu kommen. Für das Video hat sich der 37-Jährige einen besonderen Ton ausgesucht: Er unterlegt die Aufnahmen mit einer Aussage von Schauspielerin Inde Navarrette (25) bei Saturday Night Live. Darin hatte die Schauspielerin scherzhaft einen besonders knappen Trainingslook beschrieben. Simu greift den Spruch unter seinem Post auf und schreibt: "Zeit, mein kleines Outfit anzuziehen." Die schweißtreibenden Trainingseinheiten liegen kurz vor seinem nächsten großen Kinoauftritt. In "Avengers: Doomsday" schlüpft er erneut in die Rolle des Shang-Chi. Der Film soll am 18. Dezember 2026 in die Kinos kommen.

Inde hatte bei "Saturday Night Live" über die körperlichen Anforderungen gesprochen, die ihre bevorstehende Marvel-Rolle im X-Men-Reboot mit sich bringt. Genau diesen Ausschnitt nutzt Simu nun für sein Video. "Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich werde in einem Marvel-Film mitspielen. Und ich weiß, dass es Marvel wirklich wichtig ist, dass man richtig fit wird, also trainiere ich viel. Deshalb ziehe ich jeden Morgen mein kleines N*tten-Outfit an und gehe ins Fitnessstudio", witzelte sie in der Show. Mit dem Spruch spielte die Schauspielerin auf eine umstrittene Aussage von Shane Gillis an, der die Show zuvor moderiert hatte. Der Comedian hatte behauptet, seit er wieder ins Fitnessstudio gehe, sei ihm aufgefallen, dass sich Frauen dort mittlerweile "wie N*tten" anziehen würden. Inde soll im ersten eigenständigen "X-Men"-Film des Marvel Cinematic Universe die Rolle der Mutantin Rogue übernehmen.

Für Simu ist die Superheldenwelt längst kein Neuland mehr. 2021 gab er mit "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" sein Debüt im Marvel Cinematic Universe und übernahm dabei direkt die Titelrolle. Nach seinem Auftritt in "Avengers: Doomsday" können sich die Fans bereits auf weitere Projekte freuen: Auch an einer Fortsetzung seines eigenen "Shang-Chi"-Films wird schon gearbeitet. Damit dürfte der Schauspieler wohl auch künftig regelmäßig im Fitnessstudio anzutreffen sein, um seine Form zu halten. Doch nicht nur beruflich hat sich bei Simu zuletzt einiges getan. Auch privat hat er einen großen Schritt gewagt: Erst im Monat vor der Veröffentlichung seines Trainingsclips soll er seiner großen Liebe Allison Hsu das Jawort gegeben haben. Öffentlich konzentriert sich der Schauspieler derzeit vor allem auf die Vorbereitungen für seine Rückkehr als Shang-Chi.

Anzeige Anzeige

Instagram / simuliu Schauspieler Simu Liu, November 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Inde Navarrette bei der sechsten Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2026

Anzeige Anzeige