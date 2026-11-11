Katie Price verrät den kuriosen Grund für ihre Raya-Sperre

Katie Price (48) hat beim Onlinedating mit einem ungewöhnlichen Hindernis zu kämpfen: Der Realitystar ist bei der exklusiven Datingapp Raya gesperrt. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" sprach sie mit ihrer Schwester Sophie über den Grund. Dahinter steckt offenbar ein simples Versehen. Vor einigen Jahren habe sie sich bei der Anmeldung mit einer falschen E-Mail-Adresse registriert. In der Folge sei ihr Zugang gesperrt worden. "Ich wurde bei Raya gesperrt, weil ich vor ein paar Jahren die falsche E-Mail-Adresse angegeben habe. Ich weiß nicht einmal, wie ich die Sperre aufheben kann", erklärte Katie. Dabei würde sie die Plattform inzwischen gerne ausprobieren. "Wenn ich also daten wollte, wäre das die Seite, die ich nutzen wollen würde", betonte das Model. Wie sie wieder Zugriff auf ihr Konto bekommt, weiß sie nach eigener Aussage allerdings nicht.

Einfach einen neuen Account anzulegen, dürfte für Katie allerdings schwierig werden. Wer Mitglied werden möchte, muss sich zunächst bewerben. Über die Aufnahme entscheidet ein Auswahlkomitee, das unter anderem Empfehlungen bestehender Mitglieder berücksichtigt. Zudem legt die Plattform großen Wert auf Vertraulichkeit. Im Podcast brachte Katie selbst die Idee auf, sich dort anzumelden. "Weißt du, was diese Woche Spaß machen würde? Raya beizutreten", schlug sie ihrer Schwester vor. Da ihr die bestehende Sperre einen Strich durch die Rechnung macht, richtete sie sich schließlich direkt an die Verantwortlichen: "Falls also jemand bei Raya arbeitet... Ich war noch nie in meinem Leben auf einer Datingseite aktiv, aber es wäre einfach interessant zu sehen, wer mir vorgeschlagen würde." Mit ihrem öffentlichen Aufruf macht Katie nun selbst auf das ungewöhnliche Problem aufmerksam. Ob sich jemand vom Raya-Team bei ihr melden wird, ist bisher nicht bekannt.

Katies Interesse an möglichen neuen Bekanntschaften kommt nach turbulenten Monaten mit ihrem Ehemann Lee Andrews, von dem sie inzwischen getrennt lebt. Im Januar hatten sich die beiden in Dubai das Jawort gegeben, obwohl sie sich zu diesem Zeitpunkt erst wenige Tage kannten. Seit dem Sommer sollen sie getrennte Wege gehen, wie The Mirror berichtete. Zuvor habe es unter anderem wegen Lees Angaben zu seinen Finanzen Streit gegeben. Zuletzt sorgten die beiden allerdings für widersprüchliche Signale: Lee bezeichnete die fünffache Mutter in einem Social-Media-Beitrag als seine "Seelenverwandte", was Katie anschließend in ihrer Instagram-Story teilte. In ihrem Podcast klang sie nun deutlich distanzierter. Sie könne selbst kaum noch nachvollziehen, wann er ihr folge, ihr wieder entfolge oder Anspielungen auf sie veröffentliche, erklärte sie. Bereits vor etwa fünf Wochen hatte es aus ihrem Umfeld geheißen, Katie sei wieder Single und halte Ausschau nach einem neuen Partner, vorzugsweise einem jüngeren. Von einer konkreten neuen Bekanntschaft ist bislang allerdings nichts bekannt.

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Imago Katie Price in Dubai, Juni 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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