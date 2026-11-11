Russell Brand räumt "starkes Machtgefälle" zu Teenager ein

Nach Russell Brands (51) Verurteilung rückt ein früheres Interview des Schauspielers und Comedians erneut in den Fokus. Im April sprach er in der Sendung von Megyn Kelly (55) über eine sexuelle Beziehung zu einer damals 16-Jährigen. Wie The Blast berichtet, war Russell zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Heute ist er 51. Der Name der Jugendlichen ist nicht öffentlich bekannt. Im Rückblick bezeichnete sich der Brite als "unreifen 30-Jährigen". Er stellte die Beziehung als einvernehmlich dar, räumte aber ein, dass zwischen ihm als prominentem Mann und der Jugendlichen ein "starkes Machtgefälle" bestanden habe. Über sein damaliges Verhalten sagte er: "Ich denke, es ist ausbeuterisch. Ich erkenne an, dass mein sexuelles Verhalten in der Vergangenheit egoistisch war und ich nicht genug Rücksicht darauf genommen habe – eigentlich kaum welche –, wie dieser Sex andere Menschen beeinflusst hat."

Russell blieb in dem Gespräch bei seiner Darstellung, die Beziehung sei einvernehmlich gewesen, und berief sich auf die Rechtslage: "Die schlichte Tatsache ist, dass in Europa und im Vereinigten Königreich, wo ich herkomme, das Schutzalter bei 16 Jahren liegt." Die Vorwürfe sexueller Übergriffe wies er zurück. Sein früheres promiskuitives Leben habe er hinter sich gelassen. Zugleich räumte er ein, nicht alle Frauen, mit denen er damals intim gewesen sei, freundlich behandelt zu haben. Am Montag wurde Russell am Southwark Crown Court in London zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Nach einem vierwöchigen Prozess war er wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. Die Taten ereigneten sich zwischen 1999 und 2009. In drei weiteren Anklagepunkten wurde er freigesprochen.

Insgesamt sagten sechs Frauen in dem Verfahren gegen Russell aus. Bei der Verkündung des Strafmaßes sprach eine frühere MTV-Mitarbeiterin hinter einem Sichtschutz darüber, wie sie nach ihrer Aussage im Internet angefeindet worden sei und Todesdrohungen erhalten habe. Sie fürchte um die Sicherheit ihrer Familie, sollte ihre Identität öffentlich werden. Russells Vater Ron Brand stellte sich nach dem Urteil laut The Blast öffentlich hinter seinen Sohn und bezeichnete ihn als "das Opfer". Auf die Frage, ob er den Betroffenen etwas sagen wolle, erwiderte er: "Sie meinen die Mädchen, die ihn verfolgt und belästigt haben – meinen Sie das?" Als ein Reporter ihn auf die Verurteilung seines Sohnes hinwies, antwortete Ron: "Das ist mir egal."

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Instagram / russellbrand Russell Brand im Jahr 2024

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Getty Images Russell Brand, Comedian

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