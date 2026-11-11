"Modern Family"-Star Ariel Winter kämpft um ihr Comeback

Ariel Winter (28) will nach einer längeren Auszeit in Nashville wieder dauerhaft als Schauspielerin in Hollywood Fuß fassen. Seit ihrer Rückkehr nach Kalifornien vor rund sechs Monaten arbeitet die ehemalige Modern Family-Darstellerin offenbar intensiv an ihrem Comeback. Ariel nimmt angeblich an zahlreichen Castings teil, verschickt Bewerbungsvideos und versucht bei Branchentreffen, neue Kontakte zu knüpfen. Wie Daily Mail berichtet, lässt die eigentlich erhoffte große Rolle bislang allerdings auf sich warten. Einen ersten Schritt in die richtige Richtung gab es im Oktober 2026: Sie erhielt einen Job in der neuen Hallmark-Plus-Serie "Change of Heart". In der Produktion spielt Ariel die Schwester eines Scheidungsanwalts, der von Sam Jaeger verkörpert wird. Nach einer Herztransplantation verspürt seine Figur plötzlich das starke Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen. Für Ariel ist das Engagement eine neue Serienrolle, nachdem sie jahrelang vor allem als Alex Dunphy bekannt gewesen war.

Nach dem Ende von Modern Family soll Ariel Schwierigkeiten gehabt haben, Rollen in ähnlich großen TV-Produktionen zu ergattern. Ein Informant behauptet gegenüber Daily Mail, manche Verantwortliche hätten ihr bewusst sexy inszeniertes Image nicht mehr mit der nahbaren Alex Dunphy verbunden. "Sie wollte eine Rolle in einer großen TV-Serie, etwa auf dem Niveau von 'Modern Family', aber niemand wollte sie für solche Rollen vorsprechen lassen, weil einige in der Branche finden, sie habe ihr Image ruiniert, indem sie versucht habe, supersexy zu sein", schildert die Quelle. Inzwischen soll Ariel ihren öffentlichen Auftritt zurückhaltender gestalten, damit ihre Arbeit als Schauspielerin wieder stärker im Mittelpunkt steht. Angebote für Reality-TV habe sie allerdings bewusst abgelehnt. Neben "Change of Heart" übernimmt sie außerdem weiterhin Sprechrollen in Disneys "Sofia the First: Royal Magic" und der Apple-TV-Produktion "The Sisters Grimm".

Ariels Rückkehr nach Los Angeles folgte auf einige private Veränderungen. Ihre rund sechsjährige Beziehung mit dem Schauspieler und Sänger Luke Benward endete 2025. Das gemeinsame Leben in Nashville hatte ihr zwar Abstand vom Hollywoodtrubel verschafft, sie laut dem Magazin aber auch aus dem Blickfeld der Branche gerückt. Derzeit wohnt Ariel bei ihrem langjährigen "Modern Family"-Kollegen Nolan Gould (28), der in der Erfolgsserie ihren Bruder Luke Dunphy spielte. Und auch in Sachen Liebe gibt es bei Ariel Neuigkeiten: Gegenüber dem Magazin People bestätigte sie eine Beziehung mit einem Freund von Nolan, verriet den Namen ihres Partners jedoch nicht.

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Instagram / arielwinter "Modern Family"-Star Ariel Winter

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Instagram / arielwinter Ariel Winter, Schauspielerin

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