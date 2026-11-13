Sarah Kuttner nach erster Chemo: "Kann noch Bäume ausreißen"

Sarah Kuttner (47) hat nun einen wichtigen Schritt in ihrem Kampf gegen den Brustkrebs geschafft: Die Moderatorin hat ihre erste Chemotherapie überstanden. Noch aus dem Auto heraus meldete sie sich anschließend auf Instagram bei ihren Fans und überraschte dabei mit ihrem erstaunlich guten Befinden: "Man fühlt sich währenddessen und danach super normal." Dass mögliche Nebenwirkungen erst später einsetzen könnten, sei ihr allerdings durchaus bewusst. In diesem Moment sprühte Sarah allerdings vor Energie: "Jetzt kann ich noch Bäume ausreißen. Möchte jemand, dass ich 'n Baum ausreiße?", scherzte sie.

Selbst sechseinhalb Stunden nach dem Ende der Behandlung hatte sich an ihrem Zustand kaum etwas verändert. Dabei machte die Moderatorin deutlich, dass es sich zunächst nur um eine Momentaufnahme handle: "Mir ist vollkommen klar, dass das nur bisher ist, aber ich fühle mich nicht müde, mir ist nicht schlecht." Auch ihr Appetit sei weiterhin da. Nach einer Kartoffelsuppe gönnte sie sich am Abend ein leicht verdauliches Porridge mit Apfel und Banane. Als einzige mögliche körperliche Reaktion seien bislang leichte Kopfschmerzen aufgetreten. Diese führte Sarah allerdings eher auf die Anspannung zurück. Für den Rest des Abends wolle sie abwarten, wie sich ihr Zustand entwickelt. Ihren Followern versprach sie: "Ich halte euch auf dem Laufenden."

Schon seit einiger Zeit nimmt Sarah ihre Fans immer wieder mit in ihren Kampf gegen den Krebs und teilt offen persönliche Einblicke. Als sie kürzlich mit der Chemotherapie startete, verkündete sie auf Instagram scherzhaft: "O'zapft is!" Für ihre Offenheit erhält die Moderatorin viel Zuspruch. Unter ihrem aktuellen Beitrag schreibt ein Fan: "Nie den Mut verlieren!" Ein anderer Nutzer lobt: "Toll, dass du so offen damit umgehst und uns mitnimmst. Das kann die Angst nehmen, wenn man die Diagnose erhält." Wie es Sarah nach ihrer ersten Behandlung weiterhin ergeht, wird sie ihre Community vermutlich schon bald wissen lassen.

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diekuttner Autorin Sarah Kuttner im September 2026

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Imago Autorin und Podcasterin Sarah Kuttner in Hamburg, 24.10.2025

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