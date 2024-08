Witwe gedenkt Robert Enkes (†) anlässlich seines Geburtstags

Robert Enke wäre am kommenden Samstag 47 Jahre alt geworden. Der Fußballspieler hatte mit schweren Depressionen zu kämpfen und starb im Jahr 2009. Seine Witwe Teresa hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Stiftung auf die Schwere der Krankheit aufmerksam zu machen. Anlässlich Roberts Geburtstags veranstaltet Teresa die Mental Health Days zum Thema Depression und gedenkt ihres verstorbenen Mannes. "Der Schmerz wird nie vergehen. Ich ertappe mich oft dabei, wie ich in Gedanken sage: 'Mensch Robbi, wenn du das jetzt sehen könntest'", erklärt Teresa gegenüber Bild und ergänzt: "Ich hoffe, dass Robbi da, wo er jetzt ist, seinen Frieden gefunden hat. Wobei er kein unglücklicher Mensch war."

Teresa habe mittlerweile wieder zurück ins Leben gefunden: "Mir geht es gut. Ich bin glücklich und habe eine tolle Familie." Heute kann sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge an ihre Zeit mit Robert zurückdenken. "Er konnte sehr fröhlich sein. Und er hatte einen schwarzen Humor, wir haben sehr viel zusammen gelacht. Es war seine Krankheit, die ihn in den Tod trieb", betont sie weiter. Da Teresa die Mental Health Days wegen der psychischen Krankheit des Torwarts ins Leben gerufen hat, sieht sie diese auch als eine Art Gedenkfeier. "Ich glaube, Robbi hatte in seinem ganzen Leben noch nie eine so große Geburtstagsfeier wie dieses Jahr. Er war da eher der sparsame Typ", verrät sie lachend.

Teresa konnte allerdings nicht immer so positiv mit dem Thema umgehen. Nach Roberts Tod fiel die 48-Jährige in ein tiefes Loch. "Es war der Punkt gekommen, an dem ich nicht mehr konnte. Ich habe mir Hilfe geholt und bin für zweieinhalb Monate in eine Klinik gegangen, um [...] wieder Freude am Leben zu finden", gab Teresa in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung preis. Das habe ihr sehr dabei geholfen, ihre Seele zu heilen.

Teresa Enke

Teresa Enke im Dezember 2019

