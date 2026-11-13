Behandlungsende in Sicht: Eren Dinkci gibt ein Krebsupdate

Eren Dinkci (24) kann endlich wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Bei seiner Verlobten Cinja war im Januar akute lymphatische Leukämie diagnostiziert worden, doch nach zahlreichen Krankenhausaufenthalten und intensiven Therapien scheint ein Ende der Behandlung langsam näherzurücken. Im Gespräch mit Sky gab der Werder-Bremen-Profi nun ein erfreuliches Gesundheitsupdate. "Bisher läuft es immer noch sehr, sehr gut und wir sind fast mit dem zweiten Zyklus fertig", berichtete der Fußballer. Anschließend steht für Cinja nur noch ein weiterer Behandlungszyklus an, sodass Eren hofft, dass sie die Therapie bereits Ende März abschließen kann. Besonders erleichternd sei, dass die Behandlung weiterhin gut anschlage. "Das gibt uns natürlich sehr, sehr viel Kraft. Nicht nur ihr, sondern mir und der ganzen Familie", erklärte der Sportler gegenüber dem Sender.

Eine wichtige Frage ist für Eren und seine Verlobte Cinja allerdings noch ungeklärt: Ob die junge Frau eine Stammzelltransplantation benötigt, steht derzeit nicht fest. Die behandelnden Ärzte versuchen, den Eingriff mithilfe eines Studienmedikaments zu vermeiden. Sollte der Blutkrebs jedoch zurückkehren oder das Mittel nicht ausreichend wirken, könnte eine Transplantation trotzdem erforderlich werden. Für diesen Fall gebe es laut Eren bereits zwei potenzielle Spender mit einer Übereinstimmung von jeweils 90 Prozent, die allerdings noch medizinisch untersucht werden müssten. Gleichzeitig zeigen die gemeinsamen Registrierungsaktionen des Paares mit der DKMS bereits erste Erfolge. Bei einer Aktion rund um das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Heidenheim wurde ein möglicher Stammzellspender für einen anderen Erkrankten gefunden. "Der wird jetzt wahrscheinlich aktiv und rettet wahrscheinlich auch ein Leben", berichtete der Fußballer gegenüber Sky. Ob die Spende tatsächlich zustande kommt, ist bislang noch offen.

Bereits im April hatten Eren und Cinja ihre schwere Situation öffentlich gemacht und gleichzeitig dazu aufgerufen, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. Dieser Schritt war den beiden zunächst nicht leichtgefallen, da sie angesichts der häufig anonymen Anfeindungen in den sozialen Medien auch mit negativen Reaktionen gerechnet hatten. Doch ihre Sorgen erwiesen sich als unbegründet. "Es war extrem, als wir es dann öffentlich gemacht haben, wie viel Positivität wir bekommen haben", erinnerte sich Eren gegenüber Sky. Vor allem Cinja hätten die zahlreichen aufmunternden Nachrichten viel bedeutet. Auch von Vereinen und Menschen aus der Fußballwelt erfuhr das Paar großen Rückhalt. Wie eng der Sportler seiner Verlobten während der Erkrankung zur Seite steht, zeigte zudem ein emotionales TikTok-Video. Darin rasierte Eren Cinja ihre langen dunklen Haare ab, nachdem diese infolge der Chemotherapie ausgefallen waren.

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Imago Eren Dinkci zeigt sich nach dem Abstieg des 1. FC Heidenheim enttäuscht

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Imago Eren Dinkci beim Training des SC Freiburg im Europa-Park-Stadion

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