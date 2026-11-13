Gabby Windey zeigt bei "The Body"-Premiere reichlich Haut

Gabby Windey (35) sorgte bei der Premiere ihrer neuen Netflix-Serie "The Body" für jede Menge Aufsehen. Am Dienstagabend erschien der Realitystar im Los Feliz Theater in Los Angeles in einem besonders verführerischen Outfit. Auf dem roten Teppich zog Gabby in einem transparenten schwarzen Spitzenkleid, das viel Haut durchblitzen ließ, alle Blicke auf sich. Die Aufmerksamkeit der Fotografen war ihr damit garantiert. Begleitet wurde die Blondine an diesem Abend von ihrer Ehefrau Robby Hoffman. Die Komikerin stand Gabby bei dem besonderen Anlass zur Seite und posierte gemeinsam mit ihr vor den Kameras. Gefeiert wurde die Veröffentlichung der achtteiligen Serie. Lange müssen neugierige Zuschauer nicht warten: Die gesamte erste Staffel ist bereits auf Netflix verfügbar und kann direkt am Stück gestreamt werden.

Neben Gabby waren bei der Premiere auch zahlreiche weitere Darstellerinnen aus dem Cast vertreten. Unter anderem tauchten Quinn Shephard (31), Shirley Chen, Sara Boustany, Kristina Bojic, Geena Meszaros, Sofia Wylie, Gina Gammell und Louisa Krause auf dem Event auf. Quinn hat dabei eine besondere Rolle: Sie ist nicht nur die Entwicklerin von "The Body", sondern steht auch selbst vor der Kamera. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Gruppe katholischer Schülerinnen, deren Aufnahmeritual für ein Tanzteam eine unheimliche Wendung nimmt. Die Ereignisse lösen in ihrer Stadt prophetische Visionen und eine Massenhysterie aus. Ihren Anfang nimmt die Geschichte in der Halloweennacht, als die Kapitäninnen des Tanzteams Lions mit ihrem neuesten Mitglied ein geheimnisvolles Ritual durchführen.

Für Gabby war die Premiere jedoch nicht nur aus beruflicher Sicht ein besonderer Abend. Mit Robby, der sie vergangenes Jahr erneut das Jawort gab, hatte sie eine wichtige persönliche Unterstützung an ihrer Seite. Gemeinsam stellten sich die beiden den Fotografen und machten den Anlass zugleich zu einem gemeinsamen Auftritt als Paar. Beruflich verfolgen die Ehefrauen allerdings unterschiedliche Wege. Gabby wurde vor allem durch ihre Auftritte im Reality-TV bekannt. Einem breiten Publikum fiel sie erstmals durch ihre Teilnahme an The Bachelor auf. Später stand sie selbst als eine der Hauptdarstellerinnen von The Bachelorette im Mittelpunkt und begab sich auf die Suche nach der großen Liebe. Robby hingegen ist als Komikerin tätig und tritt regelmäßig auf der Bühne auf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gabby Windey bei der Sondervorführung der ersten Staffel von Netflix' "The Body" in Los Angeles, November 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Robby Hoffman und Gabby Windey bei der Sondervorführung der Netflix-Serie "The Body" in Los Angeles 2026

Anzeige Anzeige